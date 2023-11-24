يوم تاريخي في صكوك الإطعام بالأوقاف، 12689 صكًّا والمشروع يتخطى حاجز الـ 50 مليون جنيه

قالت وزارة الأوقاف: إن مشروع صكوك إطعام الأوقاف وصل لرقم تاريخي، حيث حققت مديريات الأوقاف رقمًا قياسيًا، اليوم الجمعة، كأعلى نسبة تحصيل في تاريخ مشروع صكوك الإطعام.

مشروع صكوك الأضاحي من الأوقاف

حيث حققت ١٢٦٨٩ صك إطعام، بإجمالي ٣,٨٠٦,٧٠٠ جنيه في يوم واحد؛ ليتخطى بذلك مشروع صكوك الإطعام حاجز ٥٠ مليون جنيه.

وبلغ إجمالي ما تم تحصيله في مشروع صكوك الإطعام حتى تاريخه ٥١,٦٩٠,٩٠٠ جنيه، بزيادة أكثر من ١٧ مليون جنيه بنسبة زيادة أكثر من ٥٠% عن العام الماضي.

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مشروع صكوك الأضاحي والإطعام في سطور

- أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك أضاحي الأوقاف في عام 2015م.

- أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك إطعام الأوقاف في فبراير عام 2022م.



- استفاد من مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف حتى تاريخه أكثر من ثمانية ملايين ومائتين وخمسة وعشرين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.



- حقق مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف هذا العام أعلى عائد في تاريخه بإجمالي 291 مليون جنيه حتى تاريخه، بزيادة أكثر من 77 مليون جنيه عن العام الماضي.



- حقق مشروع صكوك الإطعام أفضل أداء يومي منذ إطلاقه، حيث بلغ إجمالي مبيعات صكوك الإطعام 6766 صكًّا يوم الجمعة 17/ 11/ 2023م، بإجمالي نحو 2 مليون و300 ألف جنيه، كما حقق أفضل أداء سنوي منذ إطلاقه، حيث حقق هذا العام حتى تاريخه نحو 50 مليون جنيه.



- تم تقديم 50 طن من لحوم صكوك الإطعام في إطار مساعدات الدولة المصرية لأهل غزة.



- كما تم تقديم 200 طن سلع غذائية - أيضًا - من الأوقاف المصرية لأهالينا في غزة، وجار دراسة تقديم المزيد من الدعم لهم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الدولة.