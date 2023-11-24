الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عصام كامل
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أخبار مصر

شروط الحصول على تخفيضات الجمعة البيضاء لشركات الطيران

شروط الحصول على تخفيضات
شروط الحصول على تخفيضات الجمعة البيضاء لشركات الطيران

أعلنت شركة اير كايرو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن عرض الجمعة البيضاء بخصم 20% على رحلات إير كايرو الدولية.

وأوضحت الشركة أنه يمكن الحصول على التخفيضات من خلال الحجز على الموقع التالي


وأضافت الشركة أن هناك شروطا للحصول على العرض:

*هذا العرض سارٍ للمبيعات يوم الجمعة 24 نوفمبر

 

*هذا العرض سارٍ للسفر من 24 نوفمبر 2023 حتى 31 مارس 2024

 

*هذا العرض سارٍ على رحلات طيران إير كايرو الدولية باستثناء جدة والمدينة المنورة.

 

*تطبق الشروط والأحكام
 

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نصائح جديدة من حماية المستهلك لتسوق آمن خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء

ويواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين عند الشراء، خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

 

وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته، وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.

 

وشدد جهاز حماية المستهلك على أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد  البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

 

وأشار إلى أنه إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

 

ويلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.

 

تحذير من الإعلانات الوهمية

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

 

عروض الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع او الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط  الأرضي

 

شكاوى حماية المستهلك

وأشار إلى  طرق تلقي الشكاوي وهي:
1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.


3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.

   
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.


5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.


6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

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