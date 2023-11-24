الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الجيزة تعلن تأجيل قطع المياه عن عمرو بن العاص والمنشية وصلاح أبو حسين

قطع المياه بالجيزة،
قطع المياه بالجيزة، فيتو

أعلنت محافظة الجيزة، تأجيل تنفيذ الإجراء الخاص بقطع المياه مساء اليوم عن مناطق عمرو بن العاص وصلاح ابو حسين والمنشية بفيصل بحي الهرم، والذي تم الإعلان عنه مسبقًا. 


وأشارت محافظة الجيزة بأنه سيتم الاعلان عن الموعد الجديد لقطع المياه لإخطار المواطنين، وذلك في اطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه متعارض مع محور عمرو بن العاص.

 

وقالت الشركة إن سبب قيامها بقطع المياه هو أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر ٤٠٠ مم بشارع منشأة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور.

 

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وستوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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الخط الساخن ١٢٥ القطاع الجنوبي المهندس عادل النجار الواحات جيزة حي الهرم قطاع المياه محافظة الجيزة

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