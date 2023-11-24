مصر تواجه تحديات وأزمة الدولار مفتعلة، أمانة مشروعات مستقبل وطن تعقد مؤتمرا لدعم السيسي (صور)

نظمت الأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، مؤتمرا جماهيرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

دقيقة حداد على شهداء فلسطين

بدأت فعاليات المؤتمر، بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين.

وخلال المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من أمانات المشروعات الصغيرة بالحزب على مستوى الجمهورية، تم عرض فيلم تسجيلي عما تحقق في ملف المشروعات الصغيرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

Advertisements

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وتم التأكيد خلال المؤتمر على أهمية خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري المرتقب، معلنين دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، أمين أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن قرار تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يأتي إيمانا من الحزب لدوره في بناء الدولة المصرية الحديثة منذ توليه مهام منصبه.

الحفاظ على الصناعة الوطنية

وأشار إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تسعى للحفاظ على الصناعة الوطنية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمساندة الاقتصاد الوطني.

دعم مصر للاستثمار

وأكد مرعي، إلى أن الدولة حرصت على إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار، فضلا عن الشروع في إقامة مشروعات البنية التحتية لدفع مسيرة الاستثمارات في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين - الأفارقة، أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المرتقب، قائلا: المشاركة في الانتخابات تؤكد أن هناك تماسك في الجبهة الداخلية المصرية بما يحافظ على مصر في استكمال مسيرة التنمية وللحفاظ على المكتسبات.

فيما أشار مصطفى أبو حديد، رئيس الاتحاد النوعي لجمعية التنمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة، إلى أن هناك دفعة قوية شهدتها مصر في الفترة الأخيرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي تعم كل ربوع مصر.

وأكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية التي تنشدها الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري للجمعيات المستثمرين، أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة تواجه مصر، مشيرا إلى أن أزمة الدولار في السوق "مقصودة" من أجل الضغط على مصر بالتزامن مع الأزمة الفلسطينية وموقف مصر الرافض لتصفية القضية وتهجير أهالي غزة.