تعرف علي خطوات تحويل استخدام العقارات السكنية إلى الاستخدام التجاري بالجيزة

تقدم فيتو لقرائها خدمة معرفة خطوات والمستندات المطلوبة لكيفية تحويل استخدام العقارات السكنية إلى الاستخدام التجاري أو المهني والتي يقدمها طالب الخدمة للمراكز التكنولوجي التابع لمحل سكنه بمحافظة الجيزة.

وفي السطور التالية نسرد المستندات المطلوبة..



_صورة من بطاقة الهوية كاملة سارية المفعول شخص المستثمر

_الرخصة التجارية في حالة التجديد

صورة من خارطة الأرض

_صورة سند الملكية.

_رسالة عدم ممانعة من الجيران في حالة الطلب الجديد.

_الاسم التجاري في الرخصة الجديدة.

_إجازة البناء مع التصميم

_إقرار بالالتزام.

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12 مركزا تكنولوجيا متنقلا

وكانت قد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل؛ 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن وفي إطار التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.

وأشارت د. هالة السعيد إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز خدمات مصر التكنولوجية المتنقلة، لافتة إلى إتاحة عمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع، وبداية من اليوم ستعمل المراكز في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك تيسيرا على المواطن في القيام بتعاملاته المختلفة.

جولة تفقدية لمحافظ الجيزة

وكان قد أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لمعاينة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية ٤.٥ كم.

شملت جوله المحافظ ورئيس جهاز التعمير معاينة مسار المحور بالقطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير وتشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص وحتي منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.