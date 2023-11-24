الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حماس بعد تبادل الأسرى: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه من الاجتياح البري لـ غزة

إسماعيل هنية رئيس
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،فيتو

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس: إن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما هي إلا ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي مصطفي بكري" نحن نري الآن ثمرة الصمود للشعب الفلسطيني والمقاومة".

 

وتابع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن الاتفاق جاء نتيجة تغير جذري في موقف الاحتلال الاسرائيلي، وتخلي بعض دول الغرب عنه، لافتا إلي أن العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي كانت لها 3 أهداف هي “القضاء علي حماس واسترجاع الأسري وتغييير الوضع السياسي في قطاع غزة”.

 

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وأكد أن الاتفاق مر بمفاوضات صعبة عبر الأشقاء في مصر وقطر، مشيرا إلي أنه تم الإفراج عن 13 من الأطفال المحتجزين في غزة و13 من تايلاند، وتم الإفراج عن 39 من النساء في الضفة وغالبية الذين سيفرج عنهم من القدس، مضيفا: " نحن ملتزميون بالهدنة ما دامت قوات الاحتلال ملتزمة".

 

ونقلت القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مصري رفيع المستوى قوله: إن نجاح اليوم الأول للهدنة ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تم تحت إشراف كامل من مصر.

 

صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل 

ووجهت الحكومة التايلاندية اليوم الجمعة، الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى  التايلانديين خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل.

 

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن وفدا أمنيا مصريا يُسلم الأسرى الذين تسلمتهم القاهرة من الصليب الأحمر إلى الجانب الإسرائيلي.

 

وتابع الوفد الأمني المصري عملية استلام الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه بدأت إجراءات الفحص الطبي لـ 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد استلمتهم مصر ضمن اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحماس.

 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة تسلمت مصر 24 أسيرا إسرائيليا من  الصليب الأحمر بعد تسلمهم من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تمهيدا لتسليمهم إلى دولة الاحتلال.

 

وأكدت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، استعداد منفذ رفح البري لاستقبال الأسرى الإسرائيليين بـ قطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

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