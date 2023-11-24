الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بسبب الرياح المثيرة للأتربة، انخفاض مستوى الرؤية على هذه المناطق غدا

حال الطقس، فيتو
حال الطقس، فيتو

حذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يتسبب فى انخفاض مستوى الرؤية مع وجود أتربة عالقة على  جنوب الصعيد غدا.

 

انخفاض مستوى الرؤية على هذه المناطق غدا 


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت  ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا السواحل الشمالية،ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس  مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

 

Advertisements


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيفا ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء


ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على و
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدًا

أمطار رعدية وسيول، بيان عاجل من السعودية بشأن حالة الطقس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية


 

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الرياح المثيرة للاتربة الغلاف الجوي الطقس غدا السبت حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا السبت حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس غدًا السبت 25-11-2023 في محافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا السبت 25-11-2023 في وادي النطرون

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدًا

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة التونسي كريستو لاعب النادي الأهلي ومدة غيابه

حماس بعد تبادل الأسرى: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه من الاجتياح البري لـ غزة

بايدن يشكر الرئيس السيسي على تنفيذ الهدنة وصفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

العودة على قناة "dmc" بداية من الأحد المقبل

بايدن: لابد من العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام

حكم قراءة سورة يس يوم الجمعة

لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية (فيديو)

بسبب الرياح المثيرة للأتربة، انخفاض مستوى الرؤية على هذه المناطق غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

أسعار ألعاب الأطفال في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أم وأخت الأسرى.. من هي حنان البرغوثي المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة سورة يس يوم الجمعة

لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية