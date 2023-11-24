الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

آداب عين شمس: نسعى إلى زيادة معدلات آليات التحول الرقمي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 استضافت كلية الآداب جامعة عين شمس،علاء عبد الحليم مدير مكتب المنح والجوائز بالجامعة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

آداب عين شمس: نسعى إلى زيادة معدلات آليات التحول الرقمى


وأكد الدكتور حاتم ربيع عن أهمية تقديم أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس للحصول هذه الجوائز، ودور ذلك في المساهمة في حصول الكلية على أعلى التصنيفات دوليا، كما أكد أن الدكتور حنان كامل عميدة الكلية وجهت بزيادة معدلات آليات التحول الرقمى، في التواصل مع أعضاء هيئة التدريس، لإخطارهم بمستجدات الخدمات التى يقدمها مكتب المنح والجوائز بالجامعة، وأنها بصدد وضع خطة لتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث بما يتوافق مع رؤية ورسالة الكلية في الحصول على الريادة التعليمية والتصنيف الدولى، والإقليمى والعربي، ولتحقيق التميز المستدام. 

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ومن جانبه أشاد ا.د علاء عبد الحليم مدير مكتب المنح والجوائز، بالإقبال الملحوظ من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، حيث إنها من أكثر الكليات مشاركة من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

اداب عين شمس


كما قدم شرحا تفصيليا لإجراءات التقدم والمتابعة للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكذلك جوائز الجامعة على كافة مستوياتها بجامعة عين شمس.


واستعرض ا.د علاء الدين عبد الحليم معلومات عن المركز ونبذة عن الهدف من إنشائه ورؤيته ورسالته والجهود المبذولة من مكتب الجوائز للمتابعة للعلماء والرواد المرشحين والحاصلين على الجوائز. 


وأكد أن هذه الندوة تهدف إلى المتابعة وتقديم الدعم الفني لكافة لإدارة العلاقات الثقافية بالكلية في مجال الجوائز  ومتابعة الأداء وتقديم الدعم الفني لكافة أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للجوائز إلى جانب الانعقاد الدوري للاجتماعات واللقاءات للوقوف على أهم المستجدات ومناقشة جميع المعوقات وتذليلها.


كما أكد أن الجامعة تحرص على دعم وتعزيز الكفاءات الأكاديمية والفنية لأعضاء هيئة التدريس، بهدف تعزيز مكانتهم وتحفيزهم للمشاركة الفعّالة في المسابقات والجوائز المحلية والوطنية، ويأتي هذا الجهد الرامي إلى تعزيز التفوق الأكاديمي والابتكار في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز تصنيفها العالمي وريادتها في مجال التعليم العالي من خلال كوادرها على كافة المستويات.

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