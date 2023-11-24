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أخبار مصر

تفاصيل زيارة حملة المرشح الرئاسي السيسي مصابي غزة بمستشفى العريش الدولي (صور)

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،فيتو

زارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية، وبحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية بزيارة مصابي قطاع غزة الذين يتلقون العلاج بمستشفى العريش الدولي.

وخلال الجولة التفقدية، قام المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالاطمئنان على المصابين وحالتهم الصحية، مُرحِبًا بهم في بلدهم الثاني مصر، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

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كما نقل إليهم تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن جموع الشعب المصري محب لفلسطين والفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، وزعت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عددًا من الهدايا العينية على المصابين من أشقائنا الفلسطينيين بمستشفى العريش الدولي. 

ومن جانبه، قدم عدد من المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش الدولي الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية على استقبالهم بمستشفى العريش الدولي، وعلى حُسن المعاملة من الطاقم الطبي، مؤكدين أنهم يتلقون العلاج اللازم بجانب الدعم النفسي الذي تقدمه المستشفى للمصابين.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه في وقتٍ سابق بدخول المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا وأن الدولة المصرية مستمرة في دعم الأخوة الفلسطينيين رافضة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى أي مكان.

وأضاف أن الحل الجذري للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشارمحمود فوزي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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