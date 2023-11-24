الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تفاصيل تفقد السيسي محور عمرو بن العاص بالجيزة ولقائه أحد المواطنين (فيديو وصور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عددا من المحاور والطرق بمحافظة الجيزة أبرزها محور عمرو بن العاص بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال جولة تفقدية بمحافظة الجيزة، بعدد من المواطنين حيث دار حوار ودي بين الرئيس والمواطن.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

Advertisements

وشهدت المباحثات الجهود المصرية التي تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، والتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين . 
ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية مع "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا. 
.نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المحاور والطرق

الأكثر قراءة

مواطن للرئيس: بدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة

السيسي لمواطن: مش عاوز حاجة؟ شغال إيه وبتقبض أد إيه؟

اسعار اللاب توب والشاشات في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خدمات مجانية تقدمها السكك الحديدية لهذه الفئات، تعرف عليها

تخفيضات ملابس الأطفال في الجمعة البيضاء، البنطلون بـ 2499 جنيها (صور)

سيدة للرئيس السيسي: منور البلد

أول تعليق من وزير جيش الاحتلال بعد سريان الهدنة في غزة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

برج مراقبة ونقود ومصادر مائية، كشف أثري جديد في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

المزيد

انفوجراف

معلومات عن يوسف عطال بعد اعتقاله في فرنسا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية