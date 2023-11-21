مزايا الكباري الهيدروليكية، نظام أمان كامل لتسهيل سرعة الفتح والغلق، وخبراء: تساهم في تيسير حركة الملاحة

الكوبري الهيدروليكي، اهتمت الدولة المصرية في خطة تطوير وسائل المواصلات في مصر على تنفيذ مجموعة من مشروعات الطرق والكباري والمحاور المرورية بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة شبكة الطرق القديمة من أجل تحقيق ترابط بين شبكتي الطرق الحالية والجديدة.

وانعكست التطورات الكبيرة في هندسة الطرق والكباري على المشروعات الجديدة التي تقوم الدولة بتنفيذها حيث تم إنشاء أول كوبري هيدروليكي بمحافظة بورسعيد بحمولة 9 أطنان يسمح بمرور النقل الثقيل والحاويات وقامت بتنفيذه شركة المقاولون العرب.

Advertisements

الكوبري الهيدروليكي يهدف إلى تسهيل الحركة الملاحية بقناة السويس

يهدف الكوبري الهيدروليكي إلى تسهيل الحركة الملاحية لقناة السويس على أحد روافدها، القادمة من وإلى منطقة الجمارك ببورسعيد، وبلغت تكلفة الكوبري الهيدروليكي 60 مليون جنيه، ليصل ارتفاع المجرى الملاحى إلى 12 مترا من مستوى سطح البحر ويتحمل الكوبرى سرعة رياح تصل إلى 80 كم/ساعة.

يبلغ طول الكوبري الهيدروليكي 320 مترًا وعرضه 15 مترًا، وضم الكوبري باكية ملاحية قابلة للفتح والغلق، بالإضافة إلى 4 باكيات خرسانية، وزن الباكية المعدنية حوالى 156 طنًا، بأبعاد 19.2 متر للطول و14.8 متر للعرض، وبلغت المسافة بين الأعمدة فى حدود 22 مترًا.

أول كوبري هيدروليكي بمصر،فيتو

نظام أمان كامل بالكوبري الهيدروليكي لتسهيل سرعة الفتح والغلق

يحتوي الكوبري على نظام أمان كامل للتحكم في سرعة الفتح والغلق، معتمدًا على أسطوانات هيدروليكية تتحكم فى ذراع ثقل الوزن، لتثبيت الكوبرى فى حالة الغلق، ولرفع وخفض ركائز الكوبرى ناحية محورالدوران، حيث يفتح بزاوية قصوى تصل لـ 70 درجة وقامت شركة المقاولون العرب بعمل بأعمال تجربية تمثلت في عبور 6 كاسحات كبيرة بحمولة 280 طنا على متنها معدات عملاقة تُستخدم فى أعمال الحفر للقناة الجانبية بشرق بورسعيد.

الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس أكد لـ "فيتو" على أهمية استخدام الأبحاث والتقنيات الحديثة في مجال الطرق والمواصلات لأنها سوف تسهم في توفير عوائد مادية كبير للدولة بالإضافة إلى تحقيق استدامة طويل الأمد لمثل هذه المشروعات.

خبير النقل: تهدف الكباري المتحركة إلى تيسير حركة الملاحة

أشار خبير النقل إلى أن الكباري المتحركة ليست وليدة اللحظة وأنما تم إنشاؤها منذ سنوات على امتداد نهرالنيل، ولكن استخدام التنقية الهيدرولكية في عملية فتح وغلق الكباري استخدمت لأول مرة في كوبري بورسعيد وتسهدف عملية استخدام الكباري المتحركة إلى تيسير الحركة الملاحية في نهر النيل أو غيره من المجاري المائية.

وأضاف الدكتور حسن مهدي أن التعامل مع معوقات الحركة الملاحية تحتاج إلى أساليب هندسية معقدة وفي بعض الأحيان يكون الحل في هذه المعوقات يتمثل في إزالة بعض هذه الأجزاء ورفع منسوب الكباري أو تغير هيكلة الكباري من هيئته الثابتة إلى هيئة متحركة أو الاكتفاء بتحريك جزء منه.

وقال الدكتور حسن مهدي إن عوامل الأمان الموجودة في العملية الهيدورليكة تخضع إلى دراسات هندرسية يتم من خلالها تحقيق أعلى درجات الأمان للوحدات المتحركة، وأن عملية الاختيار ما بين الكوبري المرتفع على المجاري الملاحية أو الكوبري المتحرك يخضع إلى دراسة طبيعة المكان الذي يتم إنشاء الكوبري به.

الدكتور حسن مهدي،فيتو

الدكتور حسن مهدي: مصر تمتلك القدرة على تنفيذ مشروعات بمواصفات عالمية

وأوضح الدكتور مهدي أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك القدرة على تنفيذ مشروعات بمواصفات عالمية لتحقيق أقصى استفادة من الشركات المحلية، وأن أهم ما يميز الكوبري الهيدروليكي هو انخفاض تكلفة الإنشاء بسبب عدم وجود أرصفة عالية ومسافات طويلة بالإضافة إلى أن علمية تنفيذه تعتمد على السرعة مقارنة باستخدام الكوبري العلوي على المجاري والممرات الملاحية.

وأشار الدكتور حسن مهدي إلى أن عيوب الكوبري الهيدروليكي تتمثل في توقف حركة المرور على الكوبري في حالة فتحه لمرور القوارب، وعدم القدرة على استخدامه في وسائل أخرى مثل السكة السكة على عكس الكوبري المرتفع.

مجهودات الدولة في الطرق والكباري

نفذت وزارة النقل ما يقرب من ٧٠٠٠ كيلو متر طولي من الطرق الجديدة ورفع كفاءة عشر آلاف طرق من الموجودة حاليًا، ليصل إجمالي الطرق في مصر إلى ٣٠ ألفا و٥٠٠ متر من صعيد مصر مروا بالدلتا والساحل الشمالي وتم ربط الطرق الجديدة بمجموعة من المحاور من خلال شبكة متكا ملة للنقل البري.

تنفيذ ١٣ محورا جديدا على النيل من إجمالي ٣٤ محورا مخططا لتنفيذها قريبًا ليصل عدد الكباري والمحاور على النيل ٧٢ محورا وكوبري ومن المخطط إنشاء ألف كوبري جديد ضمن خطة الوزارة.

وساهمت مشروعات الدولة في مجال الطرق والكباري في تحقيق مجموعة من المحاور الأساسية أهمها.

ساهمت في خلق مناطق عمرانية شرق وغرب النيل.

تقليل زمن الرحلات على الطرق والكباري والقضاء بشكل كبير على تكدس السيارات بمجموعة من المناطق.

التوفير في استهلاك الوقود من العربات والمركبات التي تستخدم هذه الطرق والمحاور.

توفير عنصر الأمن والأمان على الطرق والمحاور الجديدة باستخدام أحدث نظم المراقبة والرادارات.

منظومة الصيانة الجديدة تضمن الحفاظ على العمر الافتراضي للطريق

عمليات التطوير التي تشهدها الطرق والمواصلات في مصر حاليا لا تتوقف عند مرحلة معينة فحسب بل لابد من وضع نظام للصيانة الدورية ومتابعة الطريق اعتمادًا على مجموعة من المحاور.

توفير السيولة المالية للعمليات التطوير والمتابعة الدورية لحالة الطريق.

عمل فحص مُميكن للطريق بصورة دورية لمراقبة الحالة الفنية للطريق.

الاستعانة بالشركات الخاصة في عمليات المراقبة والمتابعة.

توفير مجموعة من عقود الصيانة للضمان الحفاظ على العمر الأفتراضي للطريق.

تطبيق أحدث منظومة للمراقبة على الطرق والكباري ITS في مصر

وفي إطار سعي الدولة لتحقيق عنصر الأمان على الطرق السريعة تم أستخدام أحدث نظم المراقبة والتتبع من أهم هذه المنظومات الجديد ITS

وتعد منظومة ITS من أحدث المنظومات التي سعت وزارة النقل على تطبيقها،وتقوم فكرة المنظومة الذكية على تواجد مجموع من الكاميرات متصلة بغرفة تحكم مركزية وتستخدم هذه المنظومة مجموعة من الرادارات الفرنسية الحديثة ترصد المخالفات في نفس الوقت ويتم إرسال رسالة نصية للمخالف فور التقاط المخالفة ويتم تحصل قيمة المخالفة فورًا من خلال المحافظ الإلكترونية.

وتتميز هذه منظومة ITS بقدرتها على متابعة الحوادث على الطرق وربطها مع نقاط الإسعاف لسرعة التدخل، كما تعمل المنظومة على رصد التغيرات الجوية ومتابعة حالة الجو أثناء السيول والأمطار بالإضافة إلى التعرف على اللوحات المرخصة وغير المرخصة والسيارات المسروقة والمبلغ عنها والتواصل مع أقرب نقطة وكمين.

وتهدف المشروعات التي تنفذها الدولة في مجال النقل ومنها مشروعات الطرق هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة، وخاصة في الصعيد، وهذا المشروع يعتبر نموذجًا واضحًا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر في الفترة الأخيرة في كافة الأصعدة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.