الجمعة 17 نوفمبر 2023
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قناة السويس تحتفل بمرور 154 عاما على افتتاحها (صور)

الذكرى 154 لافتتاح
الذكرى 154 لافتتاح قناة السويس، فيتو

‏تمر اليوم الذكرى الـ 154 لافتتاح قناة السويس والذي افتتح في مثل هذا اليوم من عام 1869 بافتتاح اسطورى خلده التاريخ.  

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وتعد قناة السويس من أهم الممرات المائية الصناعية في العالم والتي تعد شريان العالم لنقل القوافل التجارية.  

مرور 154 عاما على افتتاح قناة السويس، فيتو

موقع قناة السويس 

وتقع قناة السويس في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس لتصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وهي تفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا وتعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام، مما جعلها بمثابة شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية.   

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مرور 154 عاما على افتتاح قناة السويس، فيتو

فكرة إنشاء قناة السويس 

ترجع فكرة إنشاء قناة تصل بين البحرين الأبيض والأحمر إلى عهد المصريين القدماء، حيث كانت هناك محاولات فعلية تمثلت في قناة سيزوستريس خلال عهد الملك سنوسرت الثالث من أجل توطيد التجارة وتيسير المواصلات بين الشرق والغرب، وتلاها بعد ذلك عدة محاولات لعدد من الملوك على مر العصور، إلى أن بدأ التاريخ الفعلي لإنشاء قناة السويس حينما تولى محمد سعيد باشا حكم مصر، وصدر فرمان الامتياز الأول الذي منح فرديناند ديليسبس حق إنشاء شركة قناة السويس عام 1854 ميلاديا على أن تكون مدة الامتياز 99 عامًا.  

مرور 154 عاما على افتتاح قناة السويس، فيتو

بداية حفر قناة السويس 

وبدأت ضربة الفأس الأولى في أعمال حفر قناة السويس في يوم 25 من أبريل عام  1859 ميلاديا  بمدينة الفرما (بورسعيد حاليًا) بمشاركة نحو 20 ألف عامل من العمال المصريين وصولًا إلى انتهاء أعمال الحفر في 18 من أغسطس عام 1869 م. 

مرور 154 عاما على افتتاح قناة السويس، فيتو

افتتاح أسطوري لقناة السويس 

وتوجت بحفل افتتاح أسطوري في 17 نوفمبر 1869 م خلال عهد الخديوي إسماعيل، وحضر الحفل نخبة من ملوك وأمراء ورؤساء الحكومات ورجال السياسة والعلم والأدب.  

العبور الأول للسفن من قناة السويس 

وفي هذا اليوم عبرت القناة السفينة "إيجيل"، وعلى متنها كبار المدعوين، تبعتها 77 سفينة، منها 50 سفينة حربية.

و في عام 1882 ميلاديا وعقب احتلال الإنجليز لمصر استولى الجيش البريطاني على شركة القناة إلى أن أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار تأميم القناة أثناء خطابه الشهير في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو عام 1956 ميلاديا، وما تلاه بعدها من إعادة الملاحة للقناة والمشاريع المصاحبة خلال فترة ما بعد العدوان الثلاثي، ثم أعيد افتتاحها مرة أخرى في 25 يونيو عام 1975 ميلاديا.  

مرور 154 عاما على افتتاح قناة السويس، فيتو

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