مسار جديد، حصاد قطاع النقل بعهد الرئيس السيسي في 10 دقائق (فيديو)

تحت عنوان "مسار جديد"، نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو تسجيلي مدته 10 دقائق، يتناول إنجازات الهيئات التابعة لوزارة النقل لها على مدار عشر سنوات منذ عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٣، وماحققته خطة الوزارة من تطوير في مواردها وسعيها في توفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية في وسائل النقل وتطوير المحاور والطرق ودفع عجلة الاقتصاد بتطوير الموانئ المصرية وتعظيم النقل البري والبحري.

تستعرض "فيتو" أهم المحاور التي تضمنها الفيلم التسجيلي

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تطوير وإنشاء ٣٠ ألفا و٥٠٠ كيلو من الطرق و٧٢محورا وكوبري على النيل

الطرق والكباري، أكدت الوزارة على إنشاء ما يقرب من ٧٠٠٠ كيلو متر طولي من الطرق الجديدة ورفع كفاءة عشر آلاف طرق من الموجودة حاليًا، ليصل إجمالي الطرق في مصر إلى ٣٠ ألفا و٥٠٠ متر من صعيد مصر مروا بالدلتا والساحل الشمالي وتم ربط الطرق الجديدة بمجموعة من المحاور من خلال شبكة متكاملة للنقل البري.

تنفيذ ١٣محورا جديد على النيل من إجمالي٣٤محورا مخطط لتنفيذها قريبًا ليصل عدد الكباري والمحاور على النيل ٧٢محورا وكوبري ومن المخطط إنشاء ألف كوبري جديد ضمن خطة الوزارة.

إنجازات الطرق والكباري في عهد السيسي

ساهمت في خلق مناطق عمرانية شرق وغرب النيل.

تقليل زمن الرحلات على الطرق والكباري والقضاء بشكل كبير على تكدس السيارات بمجموعة من المناطق.

التوفير في استهلاك الوقود من العربات والمركبات التي تستخدم هذه الطرق والمحاور.

توفير عنصر الأمن والأمان على الطرق والمحاور الجديدة باستخدام أحدث نظم المراقبة والرادارات.

تحديث أسطول هيئة النقل واستخدام أتوبيسات جديدة متطورة

النقل الجماعي، نجحت الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات في النقل الجماعي أهمها الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري بالإضافة إلى تحديث الأسطول القديم وإمداده بأتوبيسات حديثة ومتطورة.

إنشاء محطة بشتيل لاستيعاب مليون و٢٠٠ ألف راكب يوميًا

السكة الحديد حققت الوزارة نقلة نوعية من خلال خطة تحديث شامل في منظومة السكة الحديد تضمنت المحاور التالية:

تطوير أسطول الوحدات المتحركة لنقل مليون و٢٠٠ ألف راكب يوميًا.

تطوير عربات نقل البضائع لنقل ٥ ملايين طن بضائع سنويًا.

تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد لزيادة معدلات السلامة والأمن حيث شملت الخطة ١٣٠مزلقان.

تطوير شريط السكة الحديد ومعالجة قضبان السكة بإجمالي أطوال ٩٠كيلو متر و١٧٧٥مفتاحا.

الانتهاء من تنفيذ محطة قطارات بشتيل لخدمة صعيد مصر على مسافة ٥٩ فدانا وتخفيف الزحام على محطة مصر برمسيس وربطها بوسائل مواصلات حديثة.

تحديث أنظمة حجز التذاكر من خلال الدفع الإلكتروني سواء في المحطات أو من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطوير بوابات دخول المحطات.

إنشاء خطوط أنفاق جديدة بأطوال ٢١٠ كيلو

هيئة الأنفاق، نفذت الوزارة شبكة خطوط جديدة لمترو الأنفاق بإجمالي أطوال٢١٠ كيلو مترات كما تم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق (العتبة-الكيت كات) وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو هارون عدلي منصور، وتشغيل تجريبي من المرحلة الثالثة للخط الثالث (إمبابة- روض الفرض-جامعة القاهرة) بطول ١٣٧كليو متر.

توريد ٢٦ قطارا مكيفا جديدا لتشغل الخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى إنشاء ورشة عملاقة للخط الثالث بسعة ٣٠ قطارا لأعمال الصيانة الخفيفة والأعطال الجسيمة.

افتتاح ١٢محطة للقطار الخفيف بطول ٧٠ كيلو متر

القطار الكهربائي الخفيف، تم افتتاح المرحلة الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول ٧٠ كيلو متر في مسار ضم ١٢محطة كما تم إنشاء ورشة عملاقة لصيانة القطار الخفيف بمدينة بدر لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير للقطارات الخفيفة.

تشغل محطة عدلي منصور على مساحة ١٥فدانا وتعتبر محطة تبادلية عملاقة تضم خمس وسائل للنقل الجماعي.

المونوريل، تم البدء في التشغيل التجربي لمونوريل شرق النيل بالإضافة إلى وصول أول قطار كهربائي إقليمي من شبكة القطارات السريعة وتحقيق تعاون بين المترو والجر الكهرباء والقطاع الخاص المحلي والأجنبي بقيمة تريليون جنيه.

إنشاء 3 موانئ جديدة وأرصفة بطول 67 كيلو متر وحواجز أمواج ضخمة

هيئة النقل البحري، حققت وزارة النقل نجاحًا كبيرًا بإنشاء ثلاث موانئ جديدة لجذب كبار المصنعين والمشغلين وخطوط الشحن العالمية كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة بأطوال ٦٧ كيلو متر بالإضافة إلى حاجز أمواج وتعميق الممرات الملاحية

النقل النهري، تم تطوير العديد من الطرق المحلية والأعمال الصناعية ساهمت في حركة النقل النهري العابر بالإضافة إلى حل مشكلات النقل النهري.

تطوير 7 موانئ حدودية وتشغيل ميناء 6 أكتوبر

هيئة الموانئ الجافة، قامت الوزارة بتطوير ٧موانئ برية جافة في المناطق الحدودية مع دول المجاورة، وتم التشغيل الكامل للميناء الجاف بمدينة ٦أكتوبر على مساحة ١٠٠فدان في ظل التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي باستثمار قيمته ١٧٦ مليون دولار.

وأكدت الوزارة في نهاية الفيلم التسجيلي أن الوزارة تتسلح بالعزيمة والإصرار في تحقيق خطوات التنمية والتطوير.

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