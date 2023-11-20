إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية.

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ بعد تحسن الأحوال الجوية

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثامنة صباحا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

حيث يقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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كانت محافظة جنوب سيناء قد شهدت أمس هبوب رياح؛ ما أدى إلى ارتفاع الأمواج وإغلاق الميناء.