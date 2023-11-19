كامل الوزير: قطاع النقل ينتج 100 مليون طن من إجمالي الانبعاثات الكربونية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن ما يعادل 100 مليون طن، من إجمالي الانبعاثات الكربونية تنتج عن قطاع النقل، مشيرًا إلى أن القطاع هو الأكثر إنتاجًا للانبعاثات الكربونية بنحو 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.

وأضاف وزير النقل، في كلمته خلال حفل إطلاق وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي»، أن أنه في عام 2014، تسبب قطاع النقل في انبعاث 48 مليون طن من الكربون، موضحًا أنه من المتوقع أن تصل حجم انبعاثات القطاع إلى 120 مليون طن بحلول 2030. وأكد انه من المستهدف خفض حجم الانبعاثات الكربونية بنحو 8 ملايين طن بحلول 2030.

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وأضاف أن مصر تهدف إلى تحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء شبكة للنقل النظيف تشمل مشروعات تطوير خطوط السكك الحديد الجاري العمل عليها. كما تسعى مصر لخفض 1.1 مليون طن سنويا من حجم الانبعاثات الكربونية، داعيًا شركاء التنمية من بنوك التنمية متعددة الأطراف والثنائية لتوفير آليات تمويل ميسرة لدعم جهود مصر في هذا السياق.

تفاصيل برنامج نوفي

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»: عامٌ من التنفيذ، والتي تعقد بحصور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والنقل، والبيئة

بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.



وأضافت أن التمويل المناخي يتصدر أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، وبالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات، والطلب المتزايد على التمويل المناخي، إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق.

وأوضحت أن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.