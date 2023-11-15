"الصحراوي الغربي" من طريق الموت إلى شريان التنمية.. 40 مليار جنيه تكلفة إعادة تطويره.. ومنظومة صيانة حديثة للحفاظ عليه

الطريق الصحراوي الغربي، تسعي الدولة إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من الطرق والمحاور ذات الظهير الصحراوي، لأنها تساهم بشكل كبير في القضاء على التكدسات المرورية داخل المدن، ويعد الطريق الصحراوي الغربي من المحاور الحرة، حيث يشكل جزءا أساسيا من محور (القاهرة - كيب تاون ).

شملت خطة تطوير الطريق الصحراوي الغربي توسعة الطريق ورفع كفاءة الحارات المرورية بعرض 6 حارة مرورية في كل اتجاه منها 3 حارات بالرصف الخرساني لخدمة الشاحنات، وذلك ضمن المخطط القومي للطرق بإنشاء 7000 كيلو متر وتطوير ازدواج 10000 كم للطرق بمصر.

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قامت الوزارة بعرض تصوير جوي للطريق الصحراوي الغربي عبر الصفحة الرسمية لوزارة النقل على فيسبوك تضمن عمليات التطوير.

وأكد الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن أهمية الطريق الصحراوي الغربي ليست على المستوي المحلي فقط بل تأتي أهميته كجزء من محور (القاهرة - كيب تاون) الذي يمر بتسع دول أفريقية لربط شمال قارة إفريقيا وجنوبها مروًرا بمصر ويعتبر الصحراوي الغربي جزءا أساسيًا من المشروع الإقليمي.

الدكتور حسن مهدي،فيتو

خبير النقل: تطوير الصحراوي الغربي بمثابة "قُبلة حياة"

وأشار خبير النقل لـ"فيتو" إلى أن طريق الصحراوي الغربي ارتبط مسماه سابقًا "بطريق الموت" نظرًا لسوء حالة الطريق وكثرة الحوادث عليه، لذلك يمكن اعتبار عملية تطوير الطريق بمثابة "قُبلة الحياة"نتيجة تحوله إلي مستوى عال من الأمان المروري والسيولة المرورية واستخدام وسائل تكنولوجيا حديثة في عمليات التطوير وتوسعة الحارات المرورية.

وأوضح الدكتور حسن مهدي أن عملية فصل شاحنات النقل الثقيل عن الطريق في صورة حارات منفصلة ساهم في تحقيق أعلى درجات الأمن على الطريق،كما أن عمليات إنشاء حارات النقل الثقل تمت بالرصف الخرساني الذي يعد نقلة نوعية تساهم في استيعاب حاملات ثقيلة من شاحنات البضائع، وحتي تستطيع الدولة تحويل هذا الطريق إلي طريق حر كان لابد من عدم وجود ممرات سطحية على الطريق والاعتماد على الكباري والأنفاق في عمليات الدوران للخلف أو تغيير اتجاه السيارات.

مزايا الرصف الخرساني لحارات النقل الثقيل

وأضاف أن وجود الرصف الخرساني يحقق مجموعة من النجاحات، على الرغم من تكلفته العالية أهمها.

تحمل أوزان أكبر من الرصف الأسفلتي العادي.

تحقيق عامل الأمان للطريق نتيجة فصل شاحنات النقل الثقيل على جانبي الطريق.

زيادة السرعة على الطريق والمحاورفي الحارات المرورية، وبالتالي توفير وقت أكبر من أستخدام نظام أسفلتي واحد.

الدكتور حسن مهدي: تطوير الطريق الصحراوي الغربي آلية جديدة لتنمية الصعيد

وأضاف أن الدولة راعت في عملية تطوير الطريق الصحراوي الغربي العوامل الجوية التي كانت توثر على الطريق تحديدًا في فصل الشتاء حيث تم عمل مخرات للسيول على جانبي الطريق ومنشأة صرف للسيول لأستيعاب الكمية الكبيرة من المياه، ويعد تطوير الطريق الصحراوي الغربي آلية جديدة للتنمية في محافظات الصعيد سواء في التوسع العمراني بإنشاء مدن جديدة على جانبي الطريق وتوفير العديد من فرص العمل في المناطق الخدمية للطريق بوجود العديد من المصانع والمناطق التجارية.

منظومة الصيانة الجديدة تضمن الحفاظ على العمر الافتراضي للطريق

وأكد أن عملية التطوير لا تتوقف عند مرحلة معينة فحسب بل لابد من وضع نظام للصيانة الدورية ومتابعة الطريق اعتمادًا على مجموعة من المحاور.

توفير السيولة المالية للعمليات التطوير والمتابعة الدورية لحالة الطريق.

عمل فحص مُميكن للطريق بصورة دورية لمراقبة الحالة الفنية للطريق.

الاستعانة بالشركات الخاصة في عمليات المراقبة والمتابعة.

توفير مجموعة من عقود الصيانة للضمان الحفاظ على العمر الأفتراضي للطريق.

الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى والثانية للصحراوي الغربي في عامين

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح المرحلة الأولى في المسافة من الجيزة حتى المنيا بطول 230 كم بحضور الرئيس السيسي في ديسمبر 2021،وافتتاح المرحلة الثانية في مارس 2023 في المسافة من مدينة المنيا حتى مدينة القوصية بطول 60 كم وبتكلفة 2.5 مليار جنيه، حيث تشتمل المرحلة الثانية على 6 أعمال صناعية (6 أنفاق) ليصبح الطريق بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه منها 3 حارات بالرصف الخرساني وجاري تطوير وتوسعة ورفع كفاءة عدد من القطاعات بالطريق (المسافة من القوصية حتى اسيوط والمسافة من السباعية حتى ادفو والمسافة من ادفو حتى أسوان والمسافة من أسوان حتى توشكى).

تنفذ الشركات المصرية الخاصة كل أعمال التطوير في الطريق الصحراوي الغربي في إطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وبلغت تكلفة تطوير الطريق 40.4 مليار جنيه، بأجمالي أطول10228 آلاف كم وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الافريقية.

يهدف الطريق إلي ربط محافظات صعيد مصر وخدمة المشروعات التنموية الجديدة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية.

تشمل رؤية مصر 2030 ثلاثة أبعاد أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي على رأسها البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وبالتأكيد تؤثر كفاءة الطرق والكباري على حياة المواطن اليومية بشكل مباشر وكذلك تؤثر على حركة الاقتصاد بالتبعية.

تفعيل منظومة المراقبة الذكية ITS على الطريق الصحراوي الغربي ضمن خطة التطوير

يدخل الطريق الصحراوي الغربي ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ أنظمة النقل الذكي ITS بها، والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأستخدامها لمراقبة حركة المرور على الطرق للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير أعلى درجات السلامة والأمان لقائدي المركبات.

وتعد منظومة ITS من أحدث المنظومات التي سعت وزارة النقل على تطبيقها،وتقوم فكرة المنظومة الذكية على تواجد مجموع من الكاميرات متصلة بغرفة تحكم مركزية وتستخدم هذه المنظومة مجموعة من الرادارات الفرنسية الحديثة ترصد المخالفات في نفس الوقت ويتم إرسال رسالة نصية للمخالف فور التقاط المخالفة ويتم تحصل قيمة المخالفة فورًا من خلال المحافظ الإلكترونية.

وتتميز هذه منظومة ITS بقدرتها على متابعة الحوادث على الطرق وربطها مع نقاط الإسعاف لسرعة التدخل، كما تعمل المنظومة على رصد التغيرات الجوية ومتابعة حالة الجو أثناء السيول والأمطار بالإضافة الى التعرف على اللوحات المرخصة وغير المرخصة والسيارات المسروقة والمبلغ عنها والتواصل مع أقرب نقطة وكمين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا في وقت سابق لمتابعة مستجدات منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، (المرحلة الأولى)، وذلك بحضور محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي إدارة النظم بالقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية، والوزارات المعنية.

وتهدف المشروعات التي تنفذها الدولة في مجال النقل ومنها مشروعات الطرق هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة، وخاصة في الصعيد، وهذا المشروع يعتبر نموذجًا واضحًا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر في الفترة الأخيرة في كافة الأصعدة.