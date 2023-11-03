وزارة البنية الأساسية بزامبيا تبحث التعاون مع المقاولون العرب

استقبل المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بمقر الشركة، وفد رفيع المستوى من وزارة البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، برئاسة السيد نويل نوكوما، وبحضور السفير توبلى لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة، وذلك في إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد للقاهرة، والتقى خلالها بالدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث فرص التعاون المشترك، والاطلاع على التجربة المصرية في مجال مشروعات البنية الأساسية.



حضر اللقاء المهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندسة هبة أبو العلا عضو مجلس الإدارة، والمهندسة أماني خضير رئيس قطاع متابعة مشروعات أفريقيا بالشركة.



وخلال اللقاء تم عرض مسيرة شركة المقاولون العرب فى مجال مشروعات البنية الأساسية، والتى حققت العديد من الإنجازات ليس في مصر وحدها، ولكن في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وأشار الوفد الزامبى إلى أن تلك الزيارة لمصر تأتى انطلاقا من توجيه الرئيس الزامبى للوفد، لزيارة مصر وبحث فرص الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال المشروعات، نظرا للعلاقات المتميزة بين البلدين.



وأشار رئيس الوفد إلى أن دولة زامبيا في حاجة إلى المشروعات التى تنفذها الشركة فى مجالات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي، بوصفها إحدى أكبر الشركات الإفريقية، كما أن العاصمة لوساكا تعد من المدن المزدحمة، وتحتاج إلى عدة مشروعات لحل تلك الاختناقات.



كما أكد السفير الزامبي بالقاهرة أن الاستقرار الحالي الذي تشهده زامبيا أدى إلى سعى الحكومة لتحقيق التنمية، خاصة في مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى إعجابه ما شاهده في مصر من مشروعات نفذتها الشركات المصرية، التي وصفها بأنها تصنع المستحيل، ولديها إمكانات كبيرة مؤكدًا على تطلع بلاده لتواجد المقاولون العرب ذات الباع الطويل فى إحداث التنمية فى زامبيا.



من جانبه، رحب المهندس أحمد العصار بدعوة الوفد لتواجد شركة المقاولون العرب فى السوق الزامبية، مؤكدا على الاستعداد الكامل لبحث التعاون المشترك، ودراسة المشروعات المتاحة، والبحث عن سبل التمويل، وأكد على الاستعداد من جانب الشركة في التعاون المشترك، كما دعا الوفد لزيارة عدد من المشروعات الكبرى، التى نفذتها الشركة فى مجال الكبارى والإسكان بالقاهرة الكبرى، رافقهم فيها المهندس طارق خضر عضو مجلس الإدارة والمهندس محمد علوى عضو المجلس التنفيذي، والتى عبر الوفد خلالها عن الشكر والإعجاب الشديد بما شاهدوه من مشروعات عملاقة بأيدى مصرية.

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