الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

الحكومة تدعم الاقتصاد المصري بالمواني الجافة.. والمناطق اللوجستية أمل مصر في تسهيل نقل البضائع وجذب الاستثمارات

ميناء أكتوبر البري،فيتو
ميناء أكتوبر البري،فيتو

الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، تستهدف وزارة النقل إنشاء العديد من الموانئ الجافة بهدف دعم الاقتصاد المصري من خلال تسهيل عمليات الشحن والتفريغ داخل هذه الموانئ ودفع عجلة الإنتاج المحلي، وزيادة التبادل التجاري داخليا بين الأسواق وخارجيا عن طريق تسهيل عملية تصدير المنتجات من خلال المواني البحرية.

 وتتميز الموانئ الجافة بأنها تكون على اليابسة على عكس غيرها مما يسهل عملية انشاؤها وتحقيق عائد كبير منها.

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وتسعى الوزارة في الوقت الحالي الي تعظيم عملية النقل البري التي تتم عن طريق وسائل مختلفة للنقل يتم الربط بين تلك الوسائل من خلالانشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية.

وتستعرض فيتو في هذا التقرير آليات عمل المواني الجافة في مصر، وخطة وزراة النقل  في انشاء العديد من المناطق اللوجستية والموانئ الجافة بناءاَ على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 22 ميناء جاف ومنطقة لوجستية .

كل ما تريد معرفته عن الميناء الجاف 

الميناء الجاف هو ميناء يستقبل البضائع لا يكون بالبحر، وإنما يكون على الأرض، وتوجد عدة موانئ جافة، ويتم النقل اليها عن طريق القطارات والشاحنات، كما يتم أيضا فيها التخزين بالمستودعات وشحن البضائع وصيانة مركبات الشحن والنقل، والتخفيف على الموانئ البحرية فى حجم المساحة، ويتم بها أيضًا التخليص الجمركي.

الميناء الجاف،فيتو

المواني الجافة تخفف الأعباء عن المواني البحرية 

وتلعب الموانئ الجافة دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

الدور المحوري للمواني الجافة في جذب الأستثمارات الأجنبية

وتودي المواني الجافة دورا محوريًا في جذب العديد من الأستثمارات الخارجية نتيجة عمل يتسهيل نقل البضائع التى يتم أنتاجها محاليا وتُصدر الي الخارج وخصوصا في الحاصلات الزاعية التى تحتاج الى سرعة فى تصدريها حتى لا تتاثر بعامل الأنتظار داخل المواني البحرية بما توفه المواني الجافة من سرعة في نقل المحصول الذى من الفلاح الى المواني البحرية تمهيدًا لتصديره خارجيًا.

وفقًا لدراسة علمية عن المواني الجافة في مصر حددت أنواع للمواني أهمها مواني تجميع المواد الخام حيث يتم فيها نقل مكونات العملية الإنتاجية بكميات كبيرة وتهدف الى تقليل تكاليف النقل بالاضافة الى الحصول على اسعار أفضل لهذه المكونات ويتم نقلها من خلال المواني الى المصانع.

مواني لتجميع السلع المصنعة ويتم عمل هذه المواني في المناطق ذات الكثافة الصناعية،حيث يتوسط هذه المصانع ميناء بري يقوم بتجمع أنتاج هذه المصانع وإرساله الي الأسواق.

وهناك مواني أخرى تقوم على توزيع المنتجات على الأسواق في المناطق التي ذات الكثافة السكانية الكبيرة،وذلك لتجميع منتجات االمصانع المختلفة في شاحنات  كبيرة ثم القيام بارسال الخليط المناسب منها الى كل سوق تبعا لاحتياجات كل سوق.

مقومات نجاح المواني البرية 

ويتوقف نجاح هذه المواني على توافر مجموعة من المقومات حتى تودي الدور المنوط بها، من أهم هذه المقومات أختيار الموقع المناسب لأنشاء الميناء،توفير شبكة نقل عالية ومتطورة، وهو ماتسعى اليه الوزارة حاليا من خلال تنوع وسائل المواصلات وتحديث لمنظومة النقل بالاضافة الي توفير اتصالات ومعلومات متطورة، تربط بين المواني وبعضها وبين المواني والمنتجين وتبسي الاجراءات واللوائح الجمركية.

كامل الوزير: 

ومن جانبه عقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل خلال فعاليات اليوم الثالث “للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TRANSMEA2023” عدة مؤتمرات لعدد من كبار المستثمرين واللذين يرغبون الاستثمار في قطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والذي من أبرزهم مجموعة سامكريت والتي تمثلها شركة مجموعة التنمية الصناعية والتي لها باع كبير في مجال الاستثمارات العقارية والبنية التحتية والمقاولات العامة والتطوير الصناعي حيث أبدت الشركة رغبتها في التعاقد مع وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الجهة المختصة في انشاء وادارة وتصميم الموانئ الجافة. 

سر دعم رجال الأعمال والمستثمرين الاستثمار في المواني الجافة 

واشار الوزير إلى ابداء رغبه من عدد من رجال الأعمال وشركات التطوير الصناعي رغبتهم في الاستثمار في هذه المنطقة وعلى رأسهم شركة أوركيد (شركة مصرية كويتية) متخصصه فى أعمال اللوجستيات والمقاولات ومطور صناعي واستشارات هندسية ــ وقد حظي طلب رغبة الشركة بموافقة وزير النقل حيث وجه الوزير بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة  مدة سريانها 4 أشهر يتم خلالها تقديم نتائج الدراسات الأقتصادية اللازمة، يعقب ذلك تقديم عرض فني ومالي  لتمويل وإنشاء وإدارة المركز اللوجستي بأكتوبر على مساحة 300 فدان والمتاخم للميناء الجاف بأكتوبر (ODP) والذي يعد من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة في نطاق القاهرة الكبرى لخدمة المشروعات الصناعية والتي تتكامل مع مشروعات الموانئ الجافة.

وأضاف الوزير أن الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد رغبة الدولة في تنمية المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى ويتكامل مع رؤية الدولة في تنفيذ المشروعات المتنوعة.

وأعرب وزير النقل عن  تفاؤله من نتائج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال من قطاعات التنمية مشيرًا الى ان نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص والممثلة في مشروع أكتوبر الجاف والذي يعد المشروع القومي الأول في هذا المجال بداية جديدة وخطوة فعالة لجذب الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين لما فيه المصلحة العليا للبلاد.

زيادة حجم الحركة وتحقق التقدم الاقتصادي من خلال المواني الجافة 

جدير بالذكر أن هناك أهمية كبيرة  لإقامة المنطقة اللوجستية إلى جانب الميناء الجاف  لزيادة حجم الحركة  وتحقق التقدم الاقتصادي كما ستوفر المنطقة  اللوجستية خطوط شحن عالمية ومحلية وإقليمية  مميزة وجديدة كما يساهم الميناء والمنطقه اللوجستية في خلق فرص استثمار متنوعة في عدد كبير من المجالات مثل  المجال الصناعي (إقامة مصانع كبري متوسطة وصغري ) وخطوط إنتاج ومركز تغليف وتعبئة والمجال التجاري (معارض تجارية للتسويق المنتوجات مثل الأثاث - المنسوجات - نجف وانتيكات - بلاستيك - ملابس - صحي - مواد بناء - وغيرها)  ومجال الورش والمعامل (ورش سيارات بمختلف الانواع - ورش معدات واليات ثقيله - ورش صناعية) والمجال الطبي (مركز طبي شامل يحتوي جميع التخصصات مع المرافق الطبيه من اشعه وتحاليل وصيدله مركزيه ).

معرض transmea2023،فيتو

 

خطة وزارة النقل في انشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية 

وياتي إنشاء هذه المنطقة اللوجيستية في إطار منظومة  الخدمات اللوجستية التي تنتهجه وزاره النقل بقوة وبدراسة وإدراك كامل لمتطلبات المرحلة المقبلة وربط الخدمات اللوجستية المحلية باللوجستيات الدوليه وذلك بدمج مؤسسات وشركات ومصانع عالميو لفتح افرع لمصانعها وأحد معارض لمنتجاتها التي تهتم بالسوقين الليبي والمصري وهذه خط ة  هامة ومطلوبة ومميزة  ومن هنا نجد ان المنطقة الصناعية من اهم دعائم المنطقه اللوجستية بالسلوم حيث تربط مصر ب افريقيا والعكس. ليصبح للميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الدوليو  بالسلوم بمختلف اقسامها ووحدتها إضافة هامة ومميزو للاقتصاد الوطني وذلك في إطار تحقيق الهدف الأكبر وهو  تحويل مصر إلي مركز لوجستي عالمي.

كما ستساهم مشروعات المناطق اللوجستية  في تحقيق سيولة الحركة التجارية  والصناعية  وسهولة  وسرعة عمليات الشحن والتفريغ وصولا إلي يسر تصدير واستيراد كامل ومختلف البظائع وكذلك المساهمة في عدم تكدس الحاويات بالمواني مما يزيد من سرعة عمليات التبادل التجاري وصولا إلي توطين الصناعات الثقيلة واللوجستبة  . 

وقامت الهيئة  العاة  للمواني البرية والجافة بتوفير كامل الدعم والتسهيلات ضمن خطه الهية  لتهيئة البني التحتية  الداعمة لإقامة المواني الجافة والمناطق اللوجستية بالإضافة إلى تقديم الأدوات  والمعلومات والإحصائيات المطلوبة لا٦نجاز دراسات الجدوي الاقتصادية  وكذلك التاكيد أن الميناء مرتبط بخط سكه حديد لنقل البظائع ونقل الركاب مما يساعد في تقليل الاثار البيئية السلبيه ( صديقه للبيئه ) وهدا يصب ويدعم توجهه الدوله في انتهاج استخدام البيئه الخضراء والطاقه النظيفه.

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