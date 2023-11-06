نشرة الأخبار، جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول غزة، مقتل ابن شقيق نتنياهو، أزمة الـ 30 ألف معلم في البرلمان

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أنها والبعثة الصينية دعتا لعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن بعد ظهر اليوم الإثنين لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت البعثة عبر حسابها في منصة إكس (تويتر سابقا) أن الدعوة تأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والاعتداءات المتكررة على مخيم جباليا.

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أفادت قناة "الغد" في نبأ عاجل منذ قليل، بمقتل النقيب يائير عيدو نتنياهو، ابن شقيق رئيس الحكومة الإسرائيلية في غلاف غزة.

كشف مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية، تراي يينجست، الذي يرافق القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها لقطاع غزة، عن مقتل أكثر من 20 جنديا إسرائيليا في كمين فلسطيني في القطاع.

وأشار المراسل الأمريكي، إلى أن الاشتباكات وقعت خلال محاولة الجيش الإسرائيلي التوجه من الشرق نحو الساحل لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه وسط قطاع غزة.

حاصرت قوات الاحتلال منزل رأفت عليان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في عناتا شرق القدس المحتلة، بعد أن كان ضيفًا عبر شاشة الغد، وبعد انتهاء اللقاء على التليفزيوني على الهواء اعتقلته.

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، فتاة وشابا من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غرب رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.

وأضافت، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.

كشفت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، وضع القطاع الصحي في قطاع غزة، واصفة إياه بالكارثي، والادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات غزة هدفها خلق الأعذار لاستهدافها.

وقالت “الكيلة" في بيان مقتضب: "نحتاج إلى مستشفيات ميدانية للتعامل مع كم الإصابات الضخم في قطاع غزة".

وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود إلى المستشفيات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

تقدم زعيم مجلس مدينة بيرنلي بمقاطعة لانكشر شمال غرب بريطانيا و10 أعضاء آخرين من حزب العمال البريطاني، باستقالاتهم لعدم دعم زعيم الحزب كير ستارمر طلب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن زعيم المجلس أفراسياب أنور الذي يعمل في الحزب منذ 10 سنوات، وأنه كان من بين الذين طالبوا زعيم الحزب كير ستارمر بالتنحي يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن اشتياق محمد، وشاه حسين، وآصف رجا، وسيهريش لون، وسيدا كاظمي، وعارف خان، ولبنى خان، وسعيد تشودري، ونصرت كاظمي، انضموا إليه.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء أمس الأحد، أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.

وستنضم الغواصة من طراز "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.

سادت حالة من الغضب فى الشارع العربي بعد التصريحات التى أدلى بها، عميحاي إلياهو، وزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي دعا فيها بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة ردود فعل غاضبة عربيًا، وهو ما جعل بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع الوزير عن حضور اجتماعات الحكومة.

تعقد اليوم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن المستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف معلم، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

يأتى ذلك بناء على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

دافع الإعلامي عمرو أديب، عن الفنان بيومي فؤاد، بعد الهجوم الذي تعرض إليه عقب تصريحاته المثيرة للجدل ضد الفنان محمد سلام، مشيرًا إلى القيمة المضافة التي يقدمها موسم الرياض للفنانين المصريين.

قصة مشبوهة وراء الهجوم على موسم الرياض وبيومي فؤاد

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "الموضوع بقى مشبوه، ومش قصة بيومي فؤاد.. ده راجل بنحبه وممثل جميل ومصري، والراجل يروح هناك يلاقي بلده بتشتمه.. أنا هدافع عن كل فنان هيسافر وكل فنان بياكل عيش وبيشتغل في مصر أو برة مصر، في أبو ظبي تامر عاشور عنده حفلة، وهنا في مسرح سيد درويش فيه حفلات، هو بس بتاع الرياض اللي يتشتم.. إحنا عندنا مزاج نشتم بتوع الرياض وإحنا عارفين ليه".

أعلن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد إف سي، الانسحاب بشكل رسمي من صفقة التعاقد مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في الصيف المقبل.

وكشف زاهر في تصريحات تليفزيونية، أن ناديه كان قد توصل لاتفاق مع وكيل أعمال فتوح لضمه في نهاية الموسم مجانا بعد نهاية عقده إلا أنه بعد قرار إدارة الزمالك بعرضه للبيع فإنه يعلن الانسحاب من الصفقة.

شارك أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، عبر خاصية "الاستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تعليقه على قرارات مجلس إدارة الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع.

وجاء تعليق فتوح ساخرا ويضحك:

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا الأحد، بمقر النادي بميت عقبة، من أجل مناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارات حاسمة؛ أبرزها إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.