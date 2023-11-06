الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استقالات جماعية من حزب العمال البريطاني لدعم غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن، تقدم زعيم مجلس مدينة بيرنلي بمقاطعة لانكشر شمال غرب بريطانيا و10 أعضاء آخرين من حزب العمال البريطاني، باستقالاتهم لعدم دعم زعيم الحزب كير ستارمر طلب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن زعيم المجلس أفراسياب أنور الذي يعمل في الحزب منذ 10 سنوات، وأنه كان من بين الذين طالبوا زعيم الحزب كير ستارمر بالتنحي يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن اشتياق محمد، وشاه حسين، وآصف رجا، وسيهريش لون، وسيدا كاظمي، وعارف خان، ولبنى خان، وسعيد تشودري، ونصرت كاظمي، انضموا إليه.

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كما تمت مشاركة بيان الاستقالة، هذا المساء، نيابة عن نشطاء المجتمع زاهد خان وأورنجزيب علي ومستشار المقاطعة عثمان عارف.

وجاء في بيان للمجموعة المستقيلة "لقد شعرنا دائما أن مسئوليتنا كأعضاء منتخبين هي العمل على إحداث التغيير من الداخل لكن رغم مساعينا المستمرة فقد أصبح من الواضح أن كير ستارمر والقيادة إما لا يستطيعون أو لا يريدون الاهتمام بمخاوفنا أو الاعتراف بالمشاعر داخل مجتمعاتنا".

الاستقالة من حزب العمال

ويضيف البيان: "للأسف، بعد استنفاد كل الخيارات المتاحة، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن موقف الحزب الحالي بشأن فلسطين لا يتوافق مع القيم التي نعتز بها".

وأكدوا أنه "بناء على ذلك، قررنا الاستقالة من حزب العمال بأثر فوري، لأننا نشعر أن مكانتنا داخل الحزب لا يمكن الدفاع عنها في ضوء موقفه الحالي".

وأفادوا بأنه لا يمكن لهم أن يبقوا في جزء لا يفعل ما يكفي بينما يقتل الأبرياء، مؤكدين أنهم سيستمرون في تمثيل مجتمعاتهم كمستشارين مستقلين في مجالسهم الخاصة وسيستخدمون أصواتهم لتحدي الظلم في جميع أنحاء العالم.

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