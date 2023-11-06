الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم بشأن غزة

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

غزة الآن، أعلنت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أنها والبعثة الصينية دعتا لعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن بعد ظهر اليوم الإثنين لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت البعثة عبر حسابها في منصة إكس (تويتر سابقا) أن الدعوة تأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والاعتداءات المتكررة على مخيم جباليا. 

وأضافت، أن الجلسة ستشهد إحاطتين، واحدة للمنسق الأممي الخاص لسلام الشرق الأوسط تور وينسلاند، والثانية لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإغاثية مارتن غريفيث.

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فشل مجلس الأمن الدولي

وفي منتصف أكتوبر الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بعد 11 يومًا من بدء الحرب بين تل أبيب وحركة حماس.

وصوتت روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات لصالح مشروع القرار فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت وهي البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا وإكوادور وغانا.

وفشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا.

7 أكتوبر


يذكر أن حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر، قضى فيه حوالي 1400 إسرائيلي، وتحتجز حماس 241 رهينة حسب الجيش الإسرائيلي.

فيما ترد إسرائيل بحملة قصف جوي غير مسبوقة أزالت مناطق سكنية بكاملها في قطاع غزة.

وحتى الساعة سقط نحو 9770 شهيدًا فلسطينيًا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة، بينهم 4800 طفل، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

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