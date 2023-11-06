حفيد حاخام إسرائيل الأكبر، من هو عميحاي إلياهو صاحب دعوة إلقاء قنبلة نووية على غزة؟

غزة الآن، سادت حالة من الغضب فى الشارع العربي بعد التصريحات التى أدلى بها، عميحاي إلياهو، وزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي دعا فيها بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة ردود فعل غاضبة عربيًا، وهو ما جعل بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع الوزير عن حضور اجتماعات الحكومة.

إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

كان وزير التراث قد قال في تصريحات له: إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة خيار مطروح، مضيفًا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وأنه على إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات على أراضيه.

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وعن مصير المحتجزين لدى حركة حماس، أكد: دماؤهم ليست أهم من دماء الجنود الإسرائيليين.



عميحاي إلياهو

عميحاي إلياهو ينتمي لعائلة يهودية من الحاخامات الأوائل الذين أسسوا كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، فهو ابن حاخام شموئيل إلياهو، وحفيد حاخام إسرائيل الأكبر، أول حاخامات صهيون، الحاخام مردخاي إلياهو، وعائلة إلياهو عائلة أرستقراطية، وهو يفتخر بذلك كثيرًا ويتحدث عن أنه من الإسرائيليين ذوي الدم الأزرق. على حد وصف بعض المنصات الإسرائيلية، ويقول عن نفسه أنا من قلب الصهيونية الدينية.



قوة يهودية

وينتمي إلياهو إلى حزب قوة يهودية، وهو الحزب اليميني الديني المتشدد المعادي للعرب، الذي يتزعمه وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير.

تأسس الحزب في عام 2012، ويرأسه عضو الكنيست إيتامار بن غفير، يعتبر قوة يهودية نفسه جزءًا من الحركة الصهيونية اليمينية، وتلك الحركة تدعم توحيد وتعزيز الهوية اليهودية والتمسك بالأراضي الإسرائيلية بالكامل، وتعتبر آراء حزب قوة يهودية محافظة ومتطرفة، وينادي الحزب بتوطين اليهود في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ويعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي العمل البرلماني، يعتبر حزب قوة يهودية جزءًا من التحالف القومي اليهودي في الكنيست.

حماس تعلق

من جهتها، قالت حركة حماس: إن تصريحات إلياهو عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومة «إسرائيل» ضد الشعب الفلسطيني.

فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي: إن إسرائيل تفعل ما قاله الوزير إلياهو بالتدريج، وكل الشواهد تكشف حجم الجريمة والمحرقة التي تنفذها إسرائيل داخل قطاع غزة.

نتنياهو على الخط

على الجانب الآخر، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات وزير التراث، قائلا: إن كلامه «منفصل عن الواقع»، فيما شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، هجوما حادا على إلياهو، قائلا: إن تصريحه «صادم ومجنون وصدر عن وزير غير مسئول»، مضيفا: «وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر، وعلى نتنياهو إقالة وزير التراث».

وقرّر نتنياهو تعليق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، وقال: إن هذه التصريحات «منفصلة عن الواقع».

فيما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، التصريحات ذاتها بالافتقار للمسئولية، معتبرًا أنه «من حسن الحظ أن إلياهو ليس من المكلفين بأمن إسرائيل».



نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين قولهم بشأن كلام إلياهو، إنه «تصريح صادم يتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير».

إدانات عربية

اعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، هذه التصريحات «إعلانًا صريحًا وإقرارًا واضحًا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدًا المذابح التي ترتكب يوميًا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسًا واضحًا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين».

وأكدت أن «دعوات الوزير الفاشي إلياهو، امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية».

وأكدت الخارجية، أن هذه التصريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يومًا.

وقال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي إلياهو العنصرى كاشفة، موضحا أنه ليس فقط يعترف بامتلاكهم سلاحا نوويا وهو السر الذي يعرفه الجميع.. لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطينى.

دعوة للإبادة الجماعية

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية ما وصفتها بالتصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن عميحاي إلياهو باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضًا مدانًا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.

من جانبها، أدانت الخارجية السعودية، في بيان بأشد العبارات، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (إلياهو)، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

من جهته، قال مصدرٌ رسمي في وزارة الخارجية السورية: إنّ تصريحات أحد إرهابيي حكومة الكيان الغاصب، بضرب أبناء غزة بالسلاح الذّري، هو دليل جديد على إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا الكيان، وعنصريته الوحشية المتطرفة، مُشيرًا إلى أنّ التصريحات تأتي في ظل المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.