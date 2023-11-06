أول تعليق من فتوح على قرار إدارة الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع

الزمالك، شارك أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، عبر خاصية "الاستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تعليقه على قرارات مجلس إدارة الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع.

وجاء تعليق فتوح ساخرا ويضحك:

قرارات مجلس إدارة الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي إقالة المدير الفني أوسوريو ومساعده من تدريب الزمالك.

إيقاف الثلاثي وعرضهم للبيع

كما قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

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وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.



جاء ذلك في بيان أعلنه نادي الزمالك بعد الاجتماع الذي كان مقررا له أمس الأحد.

الزمالك وبيراميدز

وعلى صعيد كرة القدم يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.