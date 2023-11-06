الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

شاهد، لحظة اعتقال جيش الاحتلال لقيادي حركة فتح على الهواء (فيديو)

رأفت عليان عضو المجلس
رأفت عليان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فيتو

غزة الآن، حاصرت قوات الاحتلال منزل رأفت عليان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في عناتا شرق القدس المحتلة، بعد أن كان ضيفًا عبر شاشة الغد، وبعد انتهاء اللقاء على التليفزيوني على الهواء اعتقلته.

كان “عليان” يحل ضيفا على الهواء مباشرة في لقاء تليفزيوني على شاشة قناة الغد، وأثناء ذلك أعلن قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة منزله وأنه سيتم القبض عليه من قبل قوات جيش الاحتلال، وبالفعل قام جيش الاحتلال باعتقال القيادي بحركة فتح فور انتهاء الحوار معه.

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وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نشرت مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال القيادي بحركة فتح الفلسطينية رأفت عليان من عناتا شرق القدس المحتلة.

حملات اعتقال ومداهمة في مخيم شعفاط

وقالت: إن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال ومداهمة في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، مؤكدة أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من شارع المنجرة في الجبل الشمالي بنابلس.

وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود أنباء تفيد بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وشهدت مدينة غزة فجر اليوم انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن القطاع.

الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية: إن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

كما قصفت منزلا على الأقل في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى شن عدة غارات على شرق مخيم البريج ومخيم المغازي.

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