الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مقتل ابن شقيق نتنياهو في غلاف غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

العدوان على غزة، أفادت قناة "الغد" في نبأ عاجل منذ قليل، بمقتل النقيب يائير عيدو نتنياهو، ابن شقيق رئيس الحكومة الإسرائيلية في غلاف غزة.

قتلى الجيش الإسرائيلي

في سياق متصل، أكد دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صباح 7 أكتوبر الماضي إلى 347 جنديا.

وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي أمس الأحد: "أبلغنا عائلات 347 جنديا ممن قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل".

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وزارة الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، وأن 70% من شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

 فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

 تصريحات "حماس"

وفي سياق يتعلق بالمحتجزين، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن واشنطن ليست مهيأة لتأكيد صحة تصريحات "حماس" حول أن بعض الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع قد لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية.

يشار إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث في وقت سابق من أمس موجها كلامه لأعدائه وأصدقائه خلال زيارته لقاعدة "رامون" الجوية الإسرائيلية، وقال إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون استعادة الرهائن.

وقبل يومين، أعلن عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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غزة الغزو البري على غزة رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير عيدو نتنياهو جيش الإحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية قتلى الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري

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