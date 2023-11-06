رسالة مؤثرة من وزيرة الصحة الفلسطينية: نحتاج إلى مستشفيات ميدانية في غزة

غزة الآن، كشفت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، وضع القطاع الصحي في قطاع غزة، واصفة إياه بالكارثي، والادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات غزة هدفها خلق الأعذار لاستهدافها.

وقالت “الكيلة" في بيان مقتضب: "نحتاج إلى مستشفيات ميدانية للتعامل مع كم الإصابات الضخم في قطاع غزة".



وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود إلى المستشفيات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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قطع جزئي للتيار الكهربائي

أفادت القناة 7 الإسرائيلية في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن بلدية كريات شمونة: أن هناك 12 صاروخا للمقاومة الفلسطينية سقطت الأحد على المدينة وتسببت في قطع جزئي للتيار الكهربائي.

قتلى الاحتلال الإسرائيلي



وأكد دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صباح 7 أكتوبر الماضي إلى 347 جنديا.



وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي أمس الأحد: "أبلغنا عائلات 347 جنديا ممن قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل".

وزارة الصحة الفلسطينية





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، وأن 70% من شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

وفي سياق يتعلق بالمحتجزين، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن واشنطن ليست مهيأة لتأكيد صحة تصريحات "حماس" حول أن بعض الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع قد لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية.