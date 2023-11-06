الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

اعتقال الناشطة عهد التميمي شمال رام الله

عهد التميمي، فيتو
عهد التميمي، فيتو

غزة الآن، اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، فتاة وشابا من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غرب رام الله.


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.


وأضافت، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.

 

عهد التميمي

ولدت في 31 يناير عام 2001 في الضفة الغربية، ولها مواقف كثيرة في تحدي سلطات الجيش الإسرائيلي منذ كانت في الحادية عشر من العمر عندما ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديا إسرائيليا باللكم وهو ما نال اهتماما شعبيا كبيرا.

Advertisements

وهي في الرابعة عشر من عمرها انتشر مقطع فيديو لها وهي تعض يد جندي إسرائيلي، كان قد احتجز شقيقها لاشتباهه بأنه كان يلقي الحجارة على الجنود الإسرائيليين، في أواخر عام 2017 انتشر مقطع فيديو يظهرها وهي تصفع جنديا إسرائيليا، تم اعتقالها بعد تلك الواقعة وسجنت لفترة قصيرة قبل أن تطلق سراحها.


عهد التميمي أصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية وأصواتًا داعمة لها تعتبرها بطلة شابة. منذ ذلك الحين، أصبحت ناشطة ومتحدثة عن حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.

جلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم بشأن غزة

الملكة رانيا العبد الله: الوضع الإنساني في غزة كارثي (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان قوات الجيش الاسرائيلي النبي صالح دير قديس رام الله عهد التميمي

مواد متعلقة

جلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم بشأن غزة

الملكة رانيا العبد الله: الوضع الإنساني في غزة كارثي (فيديو)

غارات إسرائيلية على الشريط الشمالي والغربي لمدينة غزة

مقتل ابن شقيق نتنياهو في غلاف غزة

الأكثر قراءة

أول تعليق من فتوح على قرار إدارة الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع

الجمهور يطالب مكي باستبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي

اعتقال الناشطة عهد التميمي شمال رام الله

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 6-11-2023 في السوق المحلي

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

شاهد، لحظة اعتقال جيش الاحتلال لقيادي حركة فتح على الهواء (فيديو)

اليوم، اجتماع بالبرلمان لمناقشة أزمة تعيين 30 ألف معلم بحضور رضا حجازي

Advertisements

منوعات

المزيد

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

طفلة تعض إصبع الأمير ويليام في سنغافورة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

إسرائيل تقتلع 70 شجرة زيتون عمرها أكثر من 100 سنة بالضفة الغربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 6-11-2023 في السوق المحلي

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري للتخصيص الفوري

أسعار الحديد اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية