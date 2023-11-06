اليوم، اجتماع بالبرلمان لمناقشة أزمة تعيين 30 ألف معلم بحضور رضا حجازي

تعقد اليوم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن المستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف معلم، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

رد الحكومة بشأن أزمات مسابقة تعيين 30 ألف معلم

ومن الجدير بالذكر، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن في الجلسات السابقة، أن وزارة شئون المجالس النيابية تلقت ردا من وزارة التربية والتعليم بشأن أزمات مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حينما أثار بعض النواب الأزمة مرة أخرى، قائلا: المجلس سبق وتدخل في الأزمة وتلقينا ردا على من الحكومة في هذا الشأن.

وطالب رئيس المجلس، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور أقرب اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي، لعرض تفاصيل الرد الوارد من وزارة التعليم في هذا الشأن.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير شئون المجالس النيابية، في جلسة سابقة، ببحث ما أثاره الأعضاء من مشكلات بشأن أزمة تعيين 30 ألف معلم، على خلفية استبعاد عدد من الناجحين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من التشريعات، حيث أثار بعض أعضاء المجلس، الأزمة، متهمين الحكومة بعدم الجدية في تعيين المعلمين الجدد.

الحكومة تعد بحل أزمة تعيين 30 ألف معلم

من جانبه، وعد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، باتخاذ اللازم في ضوء ما طرحه أعضاء المجلس من إشكاليات بشأن مسابقة 30 ألف معلم.

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة "بنات مصر اتضربوا بالشلاليت عند وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة" من مضبطة المجلس.

أزمة بسبب مسابقة 30 ألف معلم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حينما شن النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، هجوما حادا على الحكومة بسبب مسابقة 30 ألف معلم، وما حدث بها من تجاوزات.

مسابقة تعيين المعلمين

وقال داوود: “الحكومة ضحكت على الشعب في مسابقة تعيين المعلمين”، متابعا: "الحكومة ضربت بنات مصر بالشلاليت في العاصمة الإدارية الجديدة".

الهجوم على الحكومة

وأشار النائب إلى هجوم عدد من الأعضاء على الحكومة، قائلا: "لماذا لا نأخذ قرارا ونقيل هذه الحكومة؟".

وقائع غير حقيقية

وتدخل النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا: "ما يسوقه النائب وقائع غير حقيقية وغير موثقة ولم تحدث".

وأشار إلى أن النائب محمد عبد العليم داوود، نائب مخضرم، إلا أنه يتنحى بالجلسة إلى أمور أخرى وتفريغ طاقات النواب.

وأوضح أن نائب بالأغلبية، الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وجه انتقادا للحكومة، بسبب قانون تيسيرات السيارات، وهو ما يمثل حوار ديمقراطي يليق بمصر.

وأكد أن النائب عبد العليم داوود، وهو نائب مخضرم يأخذ الجلسة لتنجرف في اتجاه آخر، قائلا: يجب أن نكون حريصين على شكل البرلمان المصري.

من جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: "أنا مقدر خروج النواب عن موضوع الجلسة وتناول أزمة ملف تعيين المعلمين".

وتابع: "أنأى بالمجلس أن يقول أحد الأعضاء، أن ستات مصر اتضربوا بالشلاليت أمام العاصمة الإدارية"، قائلا: "لسنا في عهد أحد يتم ضربه سيدات أو رجالة".

وهنا تدخل رئيس مجلس النواب، بحذف العبارة من المضبطة، وضجت القاعة بسبب اعتراض النائب محمد عبد العليم داوود، ليوجه له المستشار الدكتور حنفي جبالي، بضرورة الالتزام، لاسيما وأن رئيس المجلس هو المنوط به إدارة الجلسة، وإلا سيطبق عليه اللائحة.