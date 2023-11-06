عمرو أديب يدافع عن بيومي فؤاد وموسم الرياض، ويوجه رسالة لكاملة أبو ذكري

بيومي فؤاد، دافع الإعلامي عمرو أديب، عن الفنان بيومي فؤاد، بعد الهجوم الذي تعرض إليه عقب تصريحاته المثيرة للجدل ضد الفنان محمد سلام، مشيرًا إلى القيمة المضافة التي يقدمها موسم الرياض للفنانين المصريين.

قصة مشبوهة وراء الهجوم على موسم الرياض وبيومي فؤاد

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "الموضوع بقى مشبوه، ومش قصة بيومي فؤاد.. ده راجل بنحبه وممثل جميل ومصري، والراجل يروح هناك يلاقي بلده بتشتمه.. أنا هدافع عن كل فنان هيسافر وكل فنان بياكل عيش وبيشتغل في مصر أو برة مصر، في أبو ظبي تامر عاشور عنده حفلة، وهنا في مسرح سيد درويش فيه حفلات، هو بس بتاع الرياض اللي يتشتم.. إحنا عندنا مزاج نشتم بتوع الرياض وإحنا عارفين ليه".

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تعليق كاملة أبو ذكري

ولفت: "كاملة أبو ذكري بتقوله فن إيه؟! دي مسرحية تعبانة.. طيب يوم الخميس اللي جاي فيه حفلة بليغ حمدي بالرياض نسيبها، وهيبقى في كورال 60 شخص مصري، عمله إيه قليل الأدب وقبيح بيشتغلوا في مكان مشبوه يعني، أيوة بيشتغلوا علشان الفلوس فيه مشكلة، الناس تشتغل علشان الفلوس، ومش موسم الرياض بس مفيش حد وقف حاجة.. إنما موسم الرياض مزاج الناس تهاجمه طيب ده لو قعدلك في مصر هتأكله منين؟!، الفن المصري والمواهب المصرية والشباب المصري بيمثلنا برة والناس هناك برة بتقدرنا، الراجل يبقى واقف في الرياض الناس بتصقفله وأنت هنا بتسب له 100 ملة".



مشاركة أحمد عز وأكرم حسني

وتابع: "سيبك من الممثل أحمد عز وأكرم حسني، لكن اللي وراه كام واحد بياكلوا عيش وبيمثلونا في الرياض، هما موجودين برة علشان يقدموا فن جميل.



حفلات أم كلثوم

وأشار:"أم كلثوم كانت بتلف العالم كله بتغني أغاني وطنية وغير وطنية بعد النكسة، انتوا ليه بتعلقوا المشانق للناس أيوا أنا بدافع عن موسم الرياض والفنانين اللي هناك وكل فنان هناك على راسي وعايزهم يشتغلوا ويشرفونا حد فيكم بينفعهم".

حفل بليغ حمدي

وواصل: "بليغ حمدي أسطورة المزيكا اللي هيغني في حفلته 7 مطربين عتاولة.. هل دي حاجة تسيء لمصر، ولا القضية الفلسطينية؟!، سايبين كل حاجة وغزة اللي بتضرب وماسكين بيومي فؤاد، طيب ما تضربوه بالرصاص.. هو خاين وللا خسيس وللا عميل في تل أبيب، ليه تقول قاطعوا المطعم بتاعه؟! الراجل دي شغلته وعنده التزامات ومصاريف وأقساط".



مشاركة ممثلين مصريين كبار في موسم الرياض

وأكد: "لسه فيه 30 مسرحية بقيادة أعظم ممثلين مصر، هو أنا في الرياض بجيب الناس ليه علشان كويسة وليهم زبون بيحب يتفرج عليهم، وتتهافت الدول علشان تتفرج عليهم، إنت ديناصور وقوة ناعمة لازم تستغلها، فيه 2 مليون مصري في السعودية الناس بتروح تتفرج عليهم".



حرب شعواء على السوشيال ميديا بين مصر والسعودية

واستطرد: "موضوع الهاشتاج والشتيمة ولا يفرق معايا، تحول الموضوع فجأة من بيومي فؤاد وموسم الرياض إلى خناقة مصرية سعودية، ليه؟ إيه مكانها من الإعراب اليومين دول؟ هي الناس عملت ليكم ايه؟ ايه الشيء السيئ اللي عملته السعودية؟ إيه المشكلة؟ هل الأمر يستحق أن يبقى فيه حرب شعواء على السوشيال ميديا بين مصر والسعودية؟ إيه الثمن ومين كسبان؟ وهذا الأمر فقط لماذا يحدث مع موسم الرياض؟ الفنان المصري يذهب إلى كل مكان في العالم وويجز كان في أمريكا وعامل حفلة وغناء.. إنما سبنا الدنيا والأخرة ووقفنا مع بيومي فؤاد وشتيمة وألفاظ ولغة صعبة، لمصلحة مين تسخين الأمر؟ العدو بتاعنا مبيعملش كده وصف واحد والفنانين اللي في العالم واقفين معاه وانت جاي علي الفنان بتاعك وتهزه وتضربه ليه؟ هو بيومي فؤاد مرواحته الرياض هتنقذ غزة أو هتقلل موت الأطفال أو تزودها، اشمعنى بس الفنان المصري اللي بيتهاجم ويتشتم".

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