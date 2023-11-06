موقف فتوح وصبحي من معسكر منتخب مصر بعد قرار الزمالك عرضهما للبيع

منتخب مصر، عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا الأحد، بمقر النادي بميت عقبة، من أجل مناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارات حاسمة؛ أبرزها إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

موقف فتوح وصبحي من معسكر منتخب مصر

تساءل البعض عن موقف الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي من معسكر منتخب مصر الوطني، المقرر انطلاقه يوم 13 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم المحدد لهما يومي 16 و19 نوفمبر الجاري.

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ورأى البعض الآخر، أن الثنائي باتا خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا، خاصة أنهما لن يشاركا في أي مباريات مع الفريق خلال الأيام السبع المتبقية على انطلاق معسكر منتخب مصر.

فيتو تواصلت مع مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر، وأكد أن روي فيتوريا يعلم أن هناك بعض الخلافات بين إدارة الزمالك وأحمد فتوح، بسبب مستحقات متأخرة للاعب من الموسم الماضي، إلى جانب خلافات مالية أخرى بين الطرفين بسبب شروط اللاعب المالية من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الزمالك، وهي كلها أمور إدارية لا تخص الجهاز الفني لمنتخب مصر الذي يهمه المستوى الفني للاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة.

أضاف المصدر، أن منتخب مصر لا يمتلك بدائل كثيرة في مركز الظهير الأيسر، وأن هناك لاعبين فقط هما أحمد فتوح ومحمد حمدي هما الأفضل في الدوري المصري لشغل هذا المركز في صفوف الفراعنة، ولكن يبقى القرار النهائي في يد روي فيتوريا.

محمد صبحي حارس الزمالك، فيتو

موقف محمد صبحي من منتخب مصر

وفيما يتعلق بالحارس محمد صبحي، فقد أكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الحارس تراجع مستواه الفني في مباريات الزمالك الأخيرة، وأنه مرشح للخروج من حسابات منتخب مصر في المعسكر المقبل لاعتبارات فنية ليس لها علاقة بأزمته مع الزمالك.

يواصل ثلاثي هجوم منتخب مصر في التألق خلال الموسم الحالي في ملاعب أوروبا المختلفة من خلال تسجيل الأهداف وقيادة فرقهم للانتصارات.

تألق ثلاثي منتخب مصر

الحديث هنا عن محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

وسجل الثلاثي المصري 19 هدفا في 3 من الدوريات الخمس الكبار في أوروبا في أول 10 جولات فقط؛ ما يكشف القوة الهجومية الكبيرة لنجوم منتخب مصر.

وسجل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 8 أهداف رفقة ليفربول، فيما سجل عمر مرموش في الدوري الألمان 6 أهداف رفقة فرانكفورت، بينما سجل مصطفى محمد في الدوري الفرنسي 5 أهداف مع نانت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار في يناير المقبل، وهو ما يسعد المدرب روي فيتوريا الذي يحلم في التتويج بأول ألقابه مع الفراعنة.

كلوب يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

وتحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة مع الريدز.

وقال كلوب في تصريحات: محمد صلاح معنا، لم أفكر في الأمر للحظة، هو معنا ويلعب بشكل جيد للغاية، بإمكان الجميع رؤية استمتاعه مع الفريق.

وعلي صعيد متصل، ترشح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول لجائزة أفضل لاعب في عام 2023 ضمن جوائز اتحاد المشجعين في إنجلترا.

صلاح ينافس على جائزة لاعب العام

ويتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين، على رأسهم ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري، ونجم آرسنال ساكا ولاعب نيوكاسل كيران تريبير ونجم أستون فيلا واتكينز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

محمد صلاح نافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.