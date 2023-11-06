الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

بسبب الشبورة، محافظة الإسكندرية تعلن إغلاق طريقي الصحراوي والدولي

شبورة مائية كثيفة،
شبورة مائية كثيفة، فيتو

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

يأتى ذلك بناء على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتهيب محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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 شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة

وفى سياق متصل، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية تصل لحد الضباب.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.  

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