الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

زد يعلن الانسحاب من صفقة أحمد فتوح رسميا

فتوح، فيتو
فتوح، فيتو

أعلن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد إف سي، الانسحاب بشكل رسمي من صفقة التعاقد مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في الصيف المقبل.

وكشف زاهر في تصريحات تليفزيونية، أن ناديه كان قد توصل لاتفاق مع وكيل أعمال فتوح لضمه في نهاية الموسم مجانا بعد نهاية عقده إلا أنه بعد قرار إدارة الزمالك بعرضه للبيع فإنه يعلن الانسحاب من الصفقة.

وأوضح زاهر أن ذلك القرار يأتي احتراما وتقديرا لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.

Advertisements

 

 إيقاف فتوح وصبحي والزناري

وقرر مجلس الزمالك إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع. 

 وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز. 


جاء ذلك في بيان أعلنه نادي الزمالك بعد الاجتماع الذي انتهى منذ قليل. 

 

-إعلانات-

 

 

الزمالك وبيراميدز 

وعلى صعيد كرة القدم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة نادي الزمالك احمد فتوح حسين لبيب نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب نادي الزمالك سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد إف سي أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

مواد متعلقة

أحمد سالم: مدرب الزمالك الجديد سيرضي طموح الجماهير وهذا موعد الإعلان عنه

أول قرار من معتمد جمال بعد تعيينه مديرًا فنيًا للزمالك

أخبار الرياضة اليوم.. قرارات حاسمة لمجلس إدارة الزمالك.. الأهلي يغرم أفشة.. وليفربول يتعادل أمام لوتون بمشاركة محمد صلاح

رسميا، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وعرض فتوح والزناري وصبحي للبيع

الأكثر قراءة

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

بعد أزمة بيومي فؤاد، نجوم كبار يشاركون في مسرحيات جديدة بموسم الرياض

عمرو أديب يدافع عن بيومي فؤاد وموسم الرياض، ويوجه رسالة لكاملة أبو ذكري

زد يعلن الانسحاب من صفقة أحمد فتوح رسميا

جيش الاحتلال يعلن آخر تحديث لقتلاه منذ طوفان الأقصى

موقف فتوح وصبحي من معسكر منتخب مصر بعد قرار الزمالك عرضهما للبيع

شاهد الفيديو المتسبب في توقيع غرامة على أفشة من النادي الأهلي (فيديو)

أحمد سالم: مدرب الزمالك الجديد سيرضي طموح الجماهير وهذا موعد الإعلان عنه

Advertisements

منوعات

المزيد

إسرائيل تقتلع 70 شجرة زيتون عمرها أكثر من 100 سنة بالضفة الغربية

في ذكرى رحيله، أبرز قفشات الفنان حسن عابدين

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأحد 5-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 5-11-2023 بالأسواق

ارتفاع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تأسيا برسول الله، قنوت النوازل لنصرة أهل غزة وفلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية