زد يعلن الانسحاب من صفقة أحمد فتوح رسميا

أعلن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد إف سي، الانسحاب بشكل رسمي من صفقة التعاقد مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في الصيف المقبل.

وكشف زاهر في تصريحات تليفزيونية، أن ناديه كان قد توصل لاتفاق مع وكيل أعمال فتوح لضمه في نهاية الموسم مجانا بعد نهاية عقده إلا أنه بعد قرار إدارة الزمالك بعرضه للبيع فإنه يعلن الانسحاب من الصفقة.

وأوضح زاهر أن ذلك القرار يأتي احتراما وتقديرا لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.

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إيقاف فتوح وصبحي والزناري

وقرر مجلس الزمالك إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.



جاء ذلك في بيان أعلنه نادي الزمالك بعد الاجتماع الذي انتهى منذ قليل.

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الزمالك وبيراميدز

وعلى صعيد كرة القدم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.