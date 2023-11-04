استخدمته أوكرانيا في تفجير جسر القرم.. معلومات عن سلاح آر دي إكس الذي تقصف به إسرائيل أهل غزة

الهجوم البري على غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استخدم فيه جيش الاحتلال أقوى أنواع المواد المتفجرة، والتي تعادل قنبلتين نوويتين من التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما في اليابان.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي هذا السياق ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط نحو 25 ألف طن من المتفجرات في العدوان قطاع غزة بما يعادل قنبلتين نوويتين، مقدرا حصة الفرد الواحد بفعل هجمات إسرائيل على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من شهر أكتوبر، بأنها تتجاوز 10 كيلو جرامات من المتفجرات.

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وأوضح المرصد الأورومتوسطي في التقرير الصادر عنه، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة اعترف بأن طائراته استهدفت نحو 12 ألف هدف في القطاع، مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو جرامات من المتفجرات، موضحا أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.

وفي ظل استمرار الهجوم على غزة والتطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، فضلا عن أن جيش الاحتلال تعمد استخدام خليط يعرف بـ”آر دي إكس” الذي يطلق عليه اسم علم المتفجرات الكامل.

قوة آر دي إكس تفوق التي إن تي

وتعادل قوة آر دي إكس التي استخدمها جيش الاحتلال في العدوان على غزة ب 1.34 قوة “تي إن تي”، ويعني ذلك أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقى على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا.



وتجدر الإشارة إلى أن مركب آر دي إكس هو مركب عضوي عبارة عن مادة صلبة بيضاء ليس لها رائحة أو طعم، وتستخدم على نطاق واسع كمتفجر.

وتم استخدام آر دي إكس على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية والعدوان الإسرائيلي على غزة. ويعتبر من المركبات المستقرة في التخزين وواحدا من أكثر المتفجرات العسكرية العالية حيوية ونشاطا.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح الـ (آر دي إكس) ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1946. وقد أَطلق هذا الاسم اثنان من الإداريين، البروفيسور برايدواتر وووالتش.وعُرِفَ هذا المركب بأسماء أخرى مثل هيكسوجين، سيكلونيت، فور تي ولاكـنها أسماء أقل شيوعا.

وتم استخدام آر دي إكس من قبل كلا الجانبين في الحرب العالمية الثانية. حيث أنتجت الولايات المتحدة حوالي 15000 طن شهريا خلال الحرب العالمية الثانية وأنتجت ألمانيا حوالي 7000 طن شهريا. كان للآر دي إكس المزايا الرئيسية لحيازة قوة متفجرة أكبر من تي إن تي

الأضرار الصحية الناجمة عن آر دي إكس

وأثبتت التجارب أن استنشاق غبار آر دي إكس سام والتعرض المستمر وبجرعات كبيرة لغباره يسبب التشنجات. يتضمن التسمم بالـ تأثيرات على الأمعاء، الجهاز العصبي المركزي والجهاز الكلوي.



واستخدمت أوكرانيا آر دي إكس في تفجير جسر القرم خلال الحرب مع روسيا، وهو ما تسبب في تعطيله لفترة من الوقت.

واستخدام آر دي إكس جريمة سوف يدونها التاريخ لتضاف إلى جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، وفي هذه المجزرة استخدمت إسرائيل "ثاني أكبر قنبلة في ترسانتها العسكرية" خلال قصف مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

قصف جباليا بثاني أكبر قنبلة لدى إسرائيل

وبحسب الصحيفة، فإن الضربة الإسرائيلية جاءت عن طريق "ما لا يقل عن قنبلتين بوزن يفوق 900 كيلوجرام، يمكن استخدامهما لاستهداف البنية التحتية، تحت الأرض".

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لكن استخدام مثل هذا النوع من القنابل في منطقة مكتظة بالسكان مثل جباليا، دفع الصحيفة لطرح تساؤل عما "إذا كانت الأهداف المقصودة لإسرائيل، تبرر عدد القتلى المدنيين والدمار الذي تسببه ضرباتها".

ضحايا مجزرة جباليا

وقال مسؤولون صحيون بقطاع غزة، إن "عشرات المدنيين قتلوا وأصيب المئات، جراء هذه الغارة الإسرائيلية، الثلاثاء".

في المقابل، زعمت إسرائيل إنها "تستهدف قائدا كبيرا في حماس، فضلا عن شبكة الأنفاق تحت الأرض التي تستخدمها الجماعة المسلحة لإخفاء الأسلحة والمقاتلين".

ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق لصحيفة "نيويورك تايمز" على عدد ونوع الأسلحة التي استخدمها في ضربة جباليا.

ويبلغ عرض الحفرتين اللتين سببهما الانفجار "حوالي 40 قدما"، وهي أبعاد "تتوافق مع الانفجارات التي قد ينتجها هذا النوع من الأسلحة في التربة الرملية الخفيفة"، وفقا لدراسة فنية أجرتها شركة أبحاث الذخائر "أرمامينت" عام 2016.

وقال مارك جارلاسكو، أحد مؤلفي تلك الدراسة، إن "القنابل ربما كانت تحتوي على صمام تأخير، الذي يؤخر التفجير حتى أجزاء من الثانية بعد اختراق السطح أو المبنى، بحيث تصل القوة التدميرية للانفجار إلى عمق أكبر".



وفي سياق متصل، "طلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل تفسيرا للضربة الجوية التي استهدفت مخيم جباليا خلال الهجوم على غزة "،

وبحسب مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن إدارة الرئيس جو بايدن، "حثت إسرائيل على تنفيذ ضربات دقيقة، لتجنب إيذاء المدنيين".

وقال المسؤول: "طلبت الولايات المتحدة توضيحا بشأن الهجوم على جباليا"، مضيفا أن المحادثة كانت في سياق "مطالبة إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

وكان مسؤول رفيع في البيت الأبيض تحدث للصحفيين، الجمعة، طالبا عدم الكشف عن هويته قائلا إن "الإسرائيليين أبلغونا أن انهيار المباني السكنية في مخيم جباليا حدث جراء قصف شبكة خنادق تؤوي جزءا من كتيبة تابعة لحماس".

من جانبه، قال أحد كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية، إنه "في محادثات خاصة، طلب مسؤولو البنتاجون من جيش الاحتلال الإسرائيلي، التفكير في عملياتهم، وأخذ حياة المدنيين الأبرياء في الاعتبار".

في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي لم تكشف "بوليتيكو" عن هويته، إن "مسؤولي البنتاجون سألوا جيش الاحتلال الإسرائيلي على وجه التحديد، عن قصف مخيم جباليا للاجئين شمالي غزة"، مضيفا أن إسرائيل "تبذل الكثير من الجهد لضمان إبعاد المدنيين عن الأذى".

والخميس، قال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، للصحفيين: "عندما نقدم مساعدة عسكرية لشركائنا، بما في ذلك إسرائيل.. فإننا نوضح أن هذا الدعم يجب أن يستخدم بما يتوافق مع القانون الدولي، ليشمل قانون الحرب والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين".

وجاء تقرير "بوليتيكو" في الوقت الذي شدد فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بمؤتمر صحفي، على ضرورة أن تولي إسرائيل "أكبر اعتبار لحماية المدنيين، بما يشمل الصحفيين".

وحض بلينكن، الذي يقوم بجولته الثانية في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب، إسرائيل على "حماية المدنيين العالقين وسط تبادل إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى من يحتاجونها بشكل مُلح".

وتابع: "عندما أرى طفلا أو طفلة من الفلسطينيين يتم انتشالهم من بين أنقاض مبنى منهار، يؤلمني الأمر بقدر رؤية طفل في إسرائيل أو أي مكان آخر في هذا الحال".