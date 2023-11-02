إصابة نجل مسؤول إسرائيلي كبير في الهجوم البري على غزة

الهجوم البري على غزة، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن نجل مراقب الدولة في إسرائيل، ماتنياهو إنجلمان، أصيب بجروح خطيرة خلال عملية عسكرية داخل غزة.



خسائر إسرائيل في الهجوم البري على غزة



ومن جانبها أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، في تقرير لها بأن نجل المسؤول الإسرائيلي وهو جندي في وحدة مدرعات في قوات الاحتياط، تسلم استدعاء وعاد إلى إسرائيل من إجازة خاصة في الخارج لينضم لجيش الاحتلال في الهجوم على غزة.



وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عن تدمير دبابتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غرب قطاع غزة.



وذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه تم تدمير دبابتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غرب قطاع غزة.

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اشتباكات بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في غزة



وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها أوقعت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين خلال الهجوم على غزة.

وفي وقت سابق من اليوم شهد محيط مستشفى القدس في قطاع غزة، اليوم الخميس، اشتباكات مسلحة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل محاولات الاحتلال الهجوم على غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة مخلفا آلاف الشهداء قرابة النصف منهم من الأطفال الأبرياء، وذلك في ظل الصمت العالمي عن جرائم جيش الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها في وقت سابق من اليوم عن ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا.



الهجوم البري على قطاع غزة يكبد إسرائيل خسائر فادحة



وذكر جيش الاحتلال في بيان صادر عنه عن بدء المرحلة الثالثة من الهجوم على غزة، والتي تتمثَّل في التوغل البري في الجزء الشمالي من القطاع، واصفا إياها بأنها "عملية برية تتطلب قتالًا مكثفًا".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمكن قواته من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، منها معسكر تدريب عسكري ومستودعات ذخائر.

واشتملت المرحلة الأولى، على احتواء هجوم كتائب القسام، وتأمين جنوب إسرائيل، فيما تمثَّلت المرحلة الثانية، بحسب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، في "ضرب كل أنظمة الحركة بقوة ودقة، من البر والبحر والجو، عبر معلومات استخباراتية.

ويأتي إعلان جيش الاحتلال عددًا من الأهداف لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل، منها: محاولة الضغط على أهالي غزة للخروج إلى مناطق الجنوب.

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