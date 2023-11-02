الهجوم البري على غزة، سقوط قوات إسرائيلية في فخ نصبته حركة الجهاد الفلسطينية

الهجوم البري على غزة، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها أوقعت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين شمال غربي غزة.

اشتباكات بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في غزة

وشهد محيط مستشفى القدس في قطاع غزة، اليوم الخميس، اشتباكات مسلحة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل محاولات الاحتلال الهجوم على غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة مخلفا آلاف الشهداء قرابة النصف منهم من الأطفال الأبرياء، وذلك في ظل الصمت العالمي عن جرائم جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا، وفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس.

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الهجوم البري على قطاع غزة يكبد إسرائيل خسائر فادحة

وكشف جيش الاحتلال في بيان صادر عنه اليوم عن بدء المرحلة الثالثة من الهجوم على غزة، والتي تتمثَّل في التوغل البري في الجزء الشمالي من القطاع، واصفا إياها بأنها "عملية برية تتطلب قتالًا مكثفًا".

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وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمكن قواته من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، منها معسكر تدريب عسكري ومستودعات ذخائر.

واشتملت المرحلة الأولى، على احتواء هجوم كتائب القسام، وتأمين جنوب إسرائيل، فيما تمثَّلت المرحلة الثانية، بحسب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، في "ضرب كل أنظمة الحركة بقوة ودقة، من البر والبحر والجو، عبر معلومات استخباراتية.

ويأتي إعلان جيش الاحتلال عددًا من الأهداف لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل، منها: محاولة الضغط على أهالي غزة للخروج إلى مناطق الجنوب.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تواجه عشرات الدبابات الإسرائيلية التي تحاول التقدم في محاور شمال غرب القطاع وجنوب مدينة غزة، مستخدمةً القذائف المضادة للدروع.

واستخدمت المقاومة الفلسطينية قذائف الياسين في مهاجمة المدرعات والدبابات التي يستخدمها جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة.