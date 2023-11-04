السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة يعقد مؤتمرا صحفيا في مستشفي العريش لكشف تفاصيل علاج مصابي غزة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فيتو

يعقد  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،  مؤتمرا صحفيا،  اليوم السبت، من داخل مستشفى العريش العام، لتوضيح تفاصيل التعامل مع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين تم استقبالهم على مدار الـ3 أيام الماضية، لتلقي العلاج في مصر.

 علاج مصابي قطاع غزة


وجاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية، للأشقاء القادمين من قطاع غزة، توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم  السبت، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء،  لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطنيين.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر تفقد الوزير لعدد من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.
 

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وزير الصحة يتوجه للعريش لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين

جولة وزير الصحة بمستشفيات العريش 
 

ويرافق الوزير خلال الجولة، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

 

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الأشقاء الفلسطينيين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الطب الوقائى الصحة والسكان الصحة الفلسطينية محافظة شمال سيناء

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