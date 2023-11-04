السبت 04 نوفمبر 2023
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اقتصاد

غرفة صناعات الطباعة والتغليف ترسل مساعدات غذائية إلى قطاع غزة

مساعدات غذائية إلى
مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، فيتو

 شاركت غرفة صناعات الطباعة والتغليف، باتحاد الصناعات، في قافلة مساعدات لدعم أهلنا في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، وانطلقت مساعدات غرفة الطباعة اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 إلى معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن قافلة المساعدات تأتي في إطار الدور المجتمعي للغرفة ودعمًا للقضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن أهل غزة، وتضم القافلة مساعدات غذائية.

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أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف وقوف الغرفة بكامل أعضائها لدعم الأشقاء في فلسطين، وعدم إدخار الجهد لتقديم المساعدات خلال الفترة القادمة.

 

صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق

وأضاف إلياس أن إجمالي صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق في عام 2022، سجلت 1.063 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 8% مقابل 987.8 مليون دولار خلال عام 2021، كما أنه يساهم بـ 2 مليار دولار صادرات غير مباشرة، لافتا إلى أن قطاع الطباعة والتغليف يقوم بتصدير قرابة  10% من إجمالي صادرات مصر بصورة غير مباشرة باعتباره أحد العناصر الأساسية لبيع اى سلعة او منتج، كما أوضحنا سابقا أنه لايمكن بيع أو تصدير أي منتج دون تغليفه.

 ولفت إلى أن شكل المنتج وطريقة تغليفه تساهم بصورة كبيرة في تسهيل تصديره، موضحا أن الاهتمام بهذا القطاع  ينعكس إيجابيا عليه وكافة الصناعات الأخرى. 

وقال إلياس إن القطاع يستهدف تحقيق 1.2 مليار دولار خلال 4 سنوات للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، لافتا الى أن القطاع يضم ما يقرب من “3 آلاف مصنع للتغليف- 7 آلاف مطبعة -550 مصنعًا لتصنيع منتجات الورق”.


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غرفة صناعات الطباعة والتغليف إتحاد الصناعات صناعات الطباعة والتغليف

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