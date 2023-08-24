أخبار مصر: ليفربول يغير موقفه بشأن رحيل صلاح، احتفال بوتين لحظة مقتل قائد فاجنر، الرجاء يفسخ عقد وردة، تحذير من حلاوة المولد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

اليوم، فتح باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%).

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أغرته الفلوس، ليفربول يغير موقفه بشأن مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح

محمد صلاح، ذكرت تقارير صحفية سعودية، عن تقارب وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.

سر احتفال بوتين لحظة مقتل قائد فاجنر (فيديو)

ذكرت قناة على تطبيق تليجرام تابعة لمجموعة فاجنر أن قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين لقي مصرعه.

مهدد بسحبه من السينمات، تعرف على إجمالي إيرادات فيلم تاج في مصر

يواصل النجم تامر حسني في تحقيق إيرادات ضعيفة بفيلمه الجديد “تاج” الذي يعرض حاليًّا في صالات العرض المصرية.. إذ اكتفى بــ ٩ آلاف و800 جنيه فقط فى آخر ليالي عرضه وتدني قائمة الإيرادات مما يجعله مهدد بالسحب من العرض في أي وقت.

السياحة تفتح باب اعتماد شركات السياحة والوكلاء السعوديين للعمل بالعمرة، اليوم

تبدأ وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، إجراءات موسم العمرة الجديد 1445 هجريًّا حيث يتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين وذلك من خلال بوابة العمرة المصرية، وذلك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بكل من الشركة المصرية والوكيل السعودي على البوابة.

رسالة لم يفهمها يفجيني، فيديو لبوتين كتب خلاله نهاية قائد فاجنر بعد الخيانة

عقب لحظات من تحطم طائرة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، أعاد رواد التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية سجلت قبل سنوات.

بعد قفزة أمس، آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الخميس

آخر تحديث لسعر الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس وفقًا لآخر تحديث لها، وشهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 25 جنيهًا أمس.

لأسباب نفسية، الرجاء المغربي يفسخ عقد عمرو وردة

عمرو وردة، أعلن نادي الرجاء المغربي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، فسخ “الارتباط بين النادي واللاعب المصري عمرو وردة ” بناء على طلبه.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 24-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

أو تعليق من بايدن على مقتل قائد فاجنر، ماذا قال عن بوتين؟

يفجيني بريجوجين، بعد أن تأكد مقتل قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، لم يتأخر تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال إنه لم يتفاجأ.

الثروة الداجنة تحذر من حلاوة المولد النبوي: البيض فيه سم قاتل

حلاوة المولد النبوي، 32 يومًا تفصلنا عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يهل علينا يوم 26 سبتمبر المقبل، الذي تعد حلوى المولد إحدى العادات القديمة المصرية المتوارثة، التي لا يستطيع المصريين الاحتفال بالمولد بدون تناول الحلاوة.

محامي كهربا: الوضع تغير بشأن غرامة كهربا بعد رحيل مجلس الزمالك وهذا ما يحدث

كشف أشرف عبد العزيز محامي لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، آخر تطورات أزمته مع ناديه السابق الزمالك.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، خطوات تسجيل رغبات الطلاب

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024 للقبول في الجامعات، وذلك بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة بنجاح عامة 64.47%.

ضربة جديدة من الكويت للوافدين، والسر فواتير الكهرباء

انضمت فواتير الكهرباء إلى مستحقات “المواصلات” و"العدل" المتوجبة على الوافدين بالكويت قبل السفر، حيث سيكون على الوافدين الذين تراكمت عليه مبالغ كبيرة لفواتير الكهرباء، ملزمين بالحصول على كفالة من مواطن من أجل تقسيط المبالغ الواجبة عليهم في إطار تسوية أوضاعهم، للسماح لهم بالسفر.

العتاب المر، تفاصيل جديد في واقعة طعن سيدة لزوجها داخل كمباوند شهير

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، التحريات الأولية بواقعة مديرة تسويق متهمة بطعن زوجها بسكين في قلبه داخل كمباوند شهير بمدينة بدر بالقاهرة بسبب خلافات بينهما.

أحداث 24 أغسطس، معركة مرج دابق، استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، ميلاد باولو كويلو، وفاة أمينة رزق

شهد يوم 24 من شهر أغسطس العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

بعد قبلة التتويج، صورة مثيرة جديدة لرئيس الاتحاد الإسباني مع لاعبة بالمنتخب

مونديال السيدات، نشرت الصحيفة الإسبانية AS صورة جديدة لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس وهو يحمل أثينيا ديل كاستيو لاعبة المنتخب الإسباني.

ترامب يشكك في أن "يعيش" بايدن حتى انتخابات 2024: لا يستطيع رفع قدميه عن الأرض

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يبقى حيًّا حتى انتخابات الرئاسة في 2024.

فخر العرب يتصدر تويتر بعد تجدد مفاوضات انتقاله للاتحاد، وسعوديون: ما تيجي ياباشا

تصدر"فخر العرب" منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، بعدما ذكرت تقارير صحفية تقارب وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.