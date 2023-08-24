أحداث 24 أغسطس، معركة مرج دابق، استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، ميلاد باولو كويلو، وفاة أمينة رزق

شهد يوم 24 من شهر أغسطس العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

أبرز أحداث اليوم 24 أغسطس

1516 - وقوع معركة مرج دابق بين المماليك والعثمانيين.

1821 - الإعلان عن استقلال المكسيك.

1912 - ألاسكا تنضم للولايات المتحدة وتصبح أرضًا أمريكية.

Advertisements

1922 - الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني على فلسطين وذلك في مؤتمر نابلس.

1954 - الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون مكافحة الشيوعية وذلك خوفًا من الخطر الشيوعي.

و رئيس البرازيل جيتوليو فارجاس يستقيل من منصبه وينتحر بعد ذلك بسبب تزايد الأزمة السياسية في البلاد.

1982 - الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح يؤسس حزب المؤتمر الشعبي العام.

1991 - ميخائيل جورباتشوف يستقيل من رئاسة الحزب الشيوعي السوفييتي.

و أوكرانيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

1994 - تفجيرات إرهابية تهز المغرب، بفندق اطلس اسني بمدينة مراكش.

2011 - المدير التنفيذي لشركة أبل ستيف جوبز يستقيل من منصبه.

2021 الجزائر تعلن قطع علاقاتها مع المغرب، والأخيرة تصف الخطوة بغير المبررة.

أبرز مواليد اليوم 24 أغسطس

1759 - ويليام ويلبرفورس، سياسي بريطاني.

1787 - جيمس ودل، مستكشف إنجليزي.

1865 - الملك فرديناند الأول، ملك رومانيا.

1880 - مايلز لامبسون، دبلوماسي بريطاني.

1899 - خورخي لويس بورخيس، كاتب أرجنتيني.

1922 - هوارد زين، مؤرخ أمريكي.

1924 - أحمدو أهيجو، رئيس الكاميرون.

1931 - عبد العزيز النمش، ممثل كويتي اشتهر بأداء شخصية المرأة.

1939 - رؤوف عباس حامد، مؤرخ مصري.

1947 - باولو كويلو، كاتب برازيلي.

1957 - ستيفن فراي، ممثل ومخرج وكاتب سيناريو إنجليزي.

1958 - ستيف جوتنبرج، ممثل أمريكي.

1962 - ديفيد كويشنير، ممثل أمريكي.

1963 - هيديو كوجيما، مصمم ومخرج ومنتج ألعاب ياباني.

1965 - مارلي ماتلن، ممثلة أمريكية.

1967 - يان إيريكسون، لاعب كرة قدم سويدي.

1970 - توجاي كريم أوغلو، لاعب كرة قدم تركي.

1973 - جراء ديلايل، مغنية أمريكية.

1976 - أليكس أولوجلن، ممثل أسترالي.

1977 -دينيلسون دي أوليفيرا أراوجو، لاعب كرة قدم برازيلي.

روبرت إنكه، حارس مرمى كرة قدم ألماني.

يورجن ماتشو، لاعب كرة قدم نمساوي.

جون جرين، مؤلف أمريكي.

1983 - ماهر أبو رميلة، لاعب جودو من فلسطين

1984 - كيم جونج وون (يي سونج)، عضو في فرقة سوبر جونيور.

1986 - فابيانو سانتاكروتشي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1988 - روبرت جرينت ممثل إنجليزي.

أبرز وفيات اليوم 24 أغسطس

1832 - سادي كارنو، عالم فيزياء ومهندس عسكري فرنسي.

1888 - رودولف كلاوزيوس، عالم فيزياء ألماني.

1889 - إبراهيم الغراوي، فقيه جعفري وشاعر عراقي.

1954 - جيتوليو فارجاس، رئيس البرازيل.

1990 - جيلي عبد الرحمن، شاعر سوداني.

2003 -أمينة رزق، ممثلة مصرية.

ويلفريد ثيسيجر، رحالة بريطاني.

2007 - عبد الرحمن عارف، رئيس العراق الأسبق.

2010 - ساتوشي كون، مخرج أفلام أنمي وكاتب ياباني.

2017 - حسين جاسم، مغني كويتي.

2020 - ثريا جبران، ممثلة مغربية.