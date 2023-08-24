الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السياحة تفتح باب اعتماد شركات السياحة والوكلاء السعوديين للعمل بالعمرة، اليوم

مناسك العمرة، فيتو
مناسك العمرة، فيتو

تبدأ وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، إجراءات موسم العمرة الجديد 1445 هجريًّا حيث يتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين وذلك من خلال بوابة العمرة المصرية، وذلك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بكل من الشركة المصرية والوكيل السعودي على البوابة.
 

وتقوم كل من شركة السياحة المصرية والوكيل السعودي بتسجيل نفسها على البوابة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة تمهيدًا لاعتماد العقود وبدء تنظيم الرحلات.

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بدء تنفيذ رحلات العمرة

وتؤكد غرفة شركات السياحة أنه ولأول مرة في تاريخ رحلات العمرة يتم بدء الموسم والرحلات في هذا التوقيت المبكر وذلك تماشيًا مع الإجراءات السعودية للعمرة وحرصا على تلبية الراغبين في أداء العمرة من المواطنين المصريين.

 

وأضافت الغرفة أن ضوابط العمرة التي اعتمدها مؤخرًا أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تتضمن كافة الإجراءات والقواعد التي تضمن راحة وسلامة المعتمرين والحفاظ علي حقوقهم وتقديم كافة التسهيلات التي تمكنهم من أداء العمرة.

 

قانون البوابة المصرية للعمرة

وتؤكد الغرفة أن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة قد اختص شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة، موضحة أن ذلك يأتي لمواجهة السماسرة والوسطاء وأي قنوات غير شرعية تحاول تنظيم رحلات العمرة بصورة تضر بالمعتمرين، كما يهدف إلى تنفيذ الخطط الإستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين وحقوقهم.
 

وتؤكد الغرفة ثقتها في حرص شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة على الالتزام بضوابط العمرة لهذا الموسم والحفاظ على حقوق ومصالح المعتمرين وسعي كل شركة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها من المعتمرين. 
 

ضوابط العمرة 

وتناشد غرفة شركات السياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحتى لا يقعوا فريسة للنصب من السماسرة والكيانات غير الشرعية.

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