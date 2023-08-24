الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سر احتفال بوتين لحظة مقتل قائد فاجنر (فيديو)

بوتين وقائد فاجنر
بوتين وقائد فاجنر يفجيني بريجوجين، فيتو

ذكرت قناة على تطبيق تليجرام تابعة لمجموعة فاجنر أن قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين لقي مصرعه.

وجاء في منشور على قناة Gray Zone أن رئيس مجموعة فاجنر، بطل روسيا، والوطني الحقيقي لوطنه الأم – يفجيني فيكتوروفيتش بريجوجين توفي نتيجة لأفعال خونة روسيا، طبقًا لما نشرته وكالة رويترز للأنباء.

ومن المعلوم أن خلافًا دب بين بريجوجين من ناحية، ووزير الدفاع وقادة الجيش الروسي من ناحية أخرى، وامتد الخلاف إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصف بريجوجين بأنه “خائن طعننا في الظهر”.

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تفاصيل مقتل قائد فاجنر

وقضى بريجوجين نحبه في تحطم طائرة خاصة شمال موسكو، وكان معه على متنها 9 ركاب آخرين.

ولكن يبقى السؤال هنا: ماذا كان الرئيس بوتين يفعل أثناء تحليق تلك الطائرة ثم سقوطها وتحطمها وموت كل من كان على متنها؟

وبثت وسائل الإعلام الروسية حفلًا موسيقيًّا في مدينة كورسك بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في معركة كورسك – انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية – مع ظهور بوتين شخصيًّا في التجمع.

تجدر الإشارة إلى أن معركة كورسك تعتبر من المعارك التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية وجرت ما بين 5 يوليو 1943 و23 أغسطس بين القوات الألمانية والسوفيتية قرب مدينة كورسك (450 كلم جنوب غرب موسكو)، وشهدت وقوع أكبر معركة دبابات في التاريخ وهي معركة بروخوروفكا.

 

مقتل قائد فاجنر

وسائل الإعلام الروسية قالت إن الرئيس فلاديمير بوتين كان وقت تحطم طائرة قائد فاجنر، يحضر حفل موسيقيا تنظمه القوات المسلحة، وكان يوزع جوائز على المتميزين في السلك العسكري.

ولم تكشف وسائل الإعلام الروسية، التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الروسي وهو يوزع جوائز على العسكريين، كيف علم بوتين بالخبر، وهي لحظة فارقة بالنسبة لشخصين كانت تربطهما علاقة وطيدة.

وعاشت روسيا يوما دراميا، أمس الأربعاء، عندما أعلن عن وجود يفجيني بريجوجين على قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت شمالي موسكو ولم تكتب فيها النجاة لأحد.

في البداية لم يتم التأكد بعد من أن بريجوجين كان على متن الطائرة فعليا، بل ذكرت فاجنر أن قائد المجموعة العسكرية كان في ذلك الوقت يستقل طائرة أخرى، لتعلن لاحقا مقتله.

وسيترك غياب بريجوجين، مجموعة فاجنر التي أثارت غضب بوتين في يونيو بتنظيم تمرد مسلح بلا قيادة، كما ستثير تساؤلات حول عملياتها المستقبلية في أفريقيا وأماكن أخرى من العالم.

 

تعليق روسيا على مقتل قائد فاجنر

وفي غياب أي تعليق من الكرملين ووزارة الدفاع الروسية، نقلت وكالة "تاس" عن هيئة الطيران أن "تحقيقا بدأ في حادث تحطم طائرة إمبراير الذي وقع في منطقة تفير. ووفقا لقائمة الركاب، كان من بينهم اسم ولقب يفغيني بريجوجين".

وقاد بريجوجين (62 عاما) تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية".

لكن ذلك التمرد غير المسبوق، انتهى التمرد بالتفاوض وإبرام صفقة فيما يبدو من الكرملين شهدت موافقة بريجوجين على الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة التي قادت الوساطة.

قبل ذلك أمضى بريجوجين شهورا في انتقاد الطريقة التي تمارس بها روسيا حربها في أوكرانيا، وحاول الإطاحة بوزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

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