رسالة لم يفهمها يفجيني، فيديو لبوتين كتب خلاله نهاية قائد فاجنر بعد الخيانة

عقب لحظات من تحطم طائرة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، أعاد رواد التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية سجلت قبل سنوات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المقابلة إنه يمكن "أن يغفر لمن أساء إليه"، لكنه استدرك قائلًا: "ليس على كل شيء".

وعندما سأله المحاور: "ما هو الشيء الذي من المستحيل عليك التسامح فيه؟"، فرد بوتين قائلًا: "الخيانة".



مقتل زعيم فاجنر

وأفادت وكالات الأنباء الروسية أنَّ طائرة ركّاب خاصَّة تحطَّمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية ما أسفر عن مقتل كلِّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين لأنَّ اسمه كان مدرجًا على قائمة ركَّابها.

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ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أنَّ اسم بريجوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ حين تحطّمت وقضى كلّ من كان على متنها.



مقتل جميع الركاب

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلجرام "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقًا للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

مراسل #العربية عبد الجواد الرشد: الوكالة الجوية الروسية تؤكد أن #بريغوجين قد يكون على متن الطائرة المتحطمة وتبدأ التحقيق في الحادث pic.twitter.com/bFeWdrBdxn — العربية (@AlArabiya) August 23, 2023

والطائرة المنكوبة هي من طراز "إمبراير ليغاسي" وقد تحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو.

وأكّدت الوزارة في بيانها أنّها "تقود عمليات بحث".فيما بثّت قنوات عديدة على تلغرام تقول إنّها مرتبطة بمجموعة فاغنر مقاطع فيديو قالت إنّها للطائرة المنكوبة.

وفي هذه المقاطع التي لم تتمكّن فرانس برس من التحقّق من صحّتها يظهر حطام مشتعلة فيه النيران وطائرة تسقط من الجو.



ظهور من أفريقيا

ومساء الاثنين، ظهر بريجوجين في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاجنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنّه موجود في إفريقيا ويعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في أفريقيا".

وكان ذلك أول ظهور لبريجوجين منذ أن قرّر وقف تمرّده ضدّ الحكومة الروسية في يونيو الماضي.

وبدا بريجوجين في الفيديو مسلّحًا ويرتدي ملابس عسكرية في منطقة صحراوية.

وقال في الفيديو الذي بُثّ على حسابات في تطبيق تلجرام مقربة من مجموعته، "نحن نعمل! درجة الحرارة +50، مثلما نحبّها تمامًا. مجموعة فاغنر تنفّذ مهمة استطلاعية، وهذا يعزّز عظمة روسيا في جميع القارات ويضمن مزيدًا من الحرية لإفريقيا".

ولم يذكر في أيّ بلد هو، فيما تتواجد المجموعة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.



التمرد القصير

يشار إلى أن بريجوجين (62 عاما) قاد تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.

وانتهى التمرد بالمفاوضات وباتفاق مع الكرملين فيما يبدو تضمن موافقة بريغوجين على الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة. لكنه ظهر وهو يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.

وسعى بريجوجين إلى الإطاحة بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف.