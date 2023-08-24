بعد قبلة التتويج، صورة مثيرة جديدة لرئيس الاتحاد الإسباني مع لاعبة بالمنتخب

مونديال السيدات، نشرت الصحيفة الإسبانية AS صورة جديدة لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس وهو يحمل أثينيا ديل كاستيو لاعبة المنتخب الإسباني.

وسادت حالة من الجدل حول تصرفات لويس مع لاعبات المنتخب الإسباني أثناء احتفالات كأس العالم وسط مطالبات بإقالته من منصبه بعد كل ما حدث!

طلب لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من اللاعبة جيني هيرموس الظهور بمقطع فيديو لتساعده في تبرير "القبلة" التي تسببت له بمتاعب كثيرة منذ نهائي كأس العالم للسيدات يوم الأحد الماضي.

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وقام روبياليس خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات بالسلام على لاعبات المنتخب وتهنئتهن قبل أن يقوم باحتضان اللاعبة جيني هيرموسو وتقبيلها على شفتيها ليبرر ذلك لاحقًا بأنه كان منتشيًا بالفوز بكأس العالم.

وبحسب "آس" الإسبانية طلب روبياليس من هيرموسو الظهور معه في مقطع فيديو وهو يعتذر عما بدر منه إلا أنها رفضت رفضًا قاطعًا مؤكدة ما قالته بعد القبلة بأنها لم تكن سعيدة أو مرتاحة للفعل.

ووفقًا لنص حديث روبياليس لهيرموسو فقد قال لها "منصبي في خطر افعليها فقط من أجل بناتي، أحتاج ظهورك معي في الفيديو". لكن اللاعبة واصلت الرفض بشكل قاطع.

وأدرك روبياليس العواقب الوخيمة المنتظرة بعد مؤتمر وزير الرياضة الإسباني ميجيل إيسيتا الذي قال "من غير المقبول بتاتا تقبيل اللاعبة على شفتيها كنوع من المباركة" بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المعروفة في إسبانيا وغيرها والتي استنكرت تصرفات روبياليس.

وزادت "آس" أن رئيس الاتحاد استعان بخورخي فيلدا مدرب اللياقة في منتخب السيدات لإقناع هيرموسو خاصة وأنه على معرفة ببعض أقربائها لكن مهاجمة نادي باتشوكا المكسيكي واصلت الرفض القطعي.

قرار الاتحاد الإسباني بعد قبلة رئيس الاتحاد

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الدعوة بشكل عاجل لجمعية عمومية استثنائية، يوم الجمعة المقبل بمقره في مدينة لاس روثاس لمناقشة موقف رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، عقب الجدل المثار والمطالبات برحيله من منصبه على خلفية لقطته المثيرة للجدل مع لاعبة المنتخب جيني هيرموسو أثناء مراسم التتويج بـ كأس العالم للسيدات.

تفاصيل واقعة لويس روبياليس مع لاعبة إسبانيا

وعقب فوز إسبانيا في النهائي على إنجلترا بهدف نظيف، وخلال تسليم الميداليات بملعب (آكور إستاديوم) في سيدني، كانت اللقطة الأبرز هي تقبيل روبياليس للاعبة جيني هيرموسو بطريقة أثارت جدلًا كبيرًا.

وأشار الاتحاد الإسباني في بيانه وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية: "في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال مراسم تتويج منتخب السيدات بكأس العالم يوم الأحد الماضي في سيدني، يود الاتحاد الإبلاغ بأن إجراءاته الداخلية بشأن مسائل النزاهة مفتوحة، وكذلك البروتوكولات الأخرى المُطّبقة".

قبلة مونديال السيدات تتسبب في أزمة

وستبدأ الجمعية العمومية الاستثنائية الساعة 12.00 ظهر الجمعة المقبل، وتأتي الدعوة إليها بعد طلب من الاتحادات الإقليمية لكرة القدم في إسبانيا، والتي اجتمعت بشكل عاجل اليوم، وعبرت عن تأييدها الكامل لروبياليس.

وكانت مطالب بإقالة روبياليس من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني للعبة، قد انتشرت بسبب لقطته المثيرة للجدل.

يذكر أن تقارير أكدت أن روبياليس، لن يستقيل من منصبه، وسيقضي إجازة مع أسرته لمدة أسبوع بعيدا عن الانتقادات.

تعرض رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، لانتقادات واسعة بسبب طريقة تصرفه المثيرة للجدل مع نجمة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو، بعد التتويج بكأس العالم للسيدات 2023.

وأشارت عدد من التقارير العالمية أن هناك انتقادات واسعة لرئيس الاتحاد والتي أفسدت احتفالات اللاعبات بالفوز بكأس العالم للسيدات بعد قبلته للاعبة جينيفر هيرموسو.

رد اللاعبة على قبلة رئيس الاتحاد

ودافعت لاعبة خط الوسط الإسبانية جيني إيرموسو عن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعد تعرضه لانتقادات بسبب تقبيلها على شفتيها خلال تتويج المنتخب بلقب كأس العالم للسيدات.

وقالت لاعبة خط الوسط عبر بث مباشر على إنستجرام بعد المباراة "لم يعجبني ذلك"، رغم إنها كانت تضحك وهي تتحدث.

وأفادت في وقت لاحق بأن هذه اللحظة نابعة من "تصرف عاطفي طبيعي".

وذكرت إيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني لوكالة فرانس برس: "كان تصرفًا عفويًّا تمامًا متبادلًا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعًا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان. لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".

وتوج منتخب إسبانيا لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، على حساب نظيره الإنجليزي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، أحرزته المهاجمة أولغا كارمونا، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

وكان لويس روبياليس (45 عامًا) حاضرًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، عند توزيع الميداليات الذهبية على لاعبات المنتخب الإسباني.

وكسرت أولجا كارمونا، لاعبة منتخب إسبانيا، صمتها عقب فاجعة وفاة والدها،

وكانت أولجا كارمونا صاحبة هدف الفوز على إنجلترا (1-0) في النهائي والتتويج بكأس العالم.

وكتبت كارمونا، على حسابها بشبكة "تويتر": "وبدون أن أدري كانت نجمتي معي قبل أن تبدأ المباراة، أعلم أنك أعطيتني القوة لتحقيق شيء فريد، أعلم أنك كنت تشاهدني هذه الليلة وأنك فخور بي، ارقد في سلام، يا أبي".



وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن النبأ في بيان رسمي قال خلاله: "ينعى الاتحاد وفاة والد أولجا كارمونا،وعلمت اللاعبة الخبر المحزن بعد مباراة نهائي كأس العالم".

وأضاف: "نرسل تعازينا الحارة إلى أولجا وعائلتها في هذا الظرف المؤلم. نحبك أولجا، أنت رمز في تاريخ كرة القدم الإسبانية".

نهائي كأس العالم، يبدو أن المثل العربي الشهير “يا فرحة ما تمت"، انطبق على حالة أولجا كارمونا لاعبة منتخب إسبانيا لكرة القدم والتي وقّعت على الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني، حيث علمت أن والدها توفي بعد فوز بلادها 1- صفر على إنجلترا، وتتويجها باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.

وفاة والد أولجا كارمونا

وقال الاتحاد الإسباني في بيان: "يأسف الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشدة لاضطراره إعلان وفاة والد أولجا كارمونا.. تلقت اللاعبة النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم".

وأضاف البيان: "نرسل خالص العزاء لأولجا وعائلتها في هذه اللحظات الأليمة.. نحبك يا أولجا، أنت في تاريخ كرة القدم الإسبانية".

وأهدت كارمونا، لاعبة ريال مدريد، هدفها لوالدة إحدى صديقاتها التي توفيت مؤخرا، حيث كشفت عن قميص داخلي كتب عليه "ميرتشي".

وقالت كارمونا لمحطة "لا أونا" الإسبانية الرسمية بعد نهاية المباراة بقليل: "أريد أن أقول إن هذا الانتصار لإحدى أمهات صديقاتي التي توفيت مؤخرا، احتفلت بالهدف بهذا القميص".

نهائي كأس العالم

توج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات بعد الفوز على منتخب إنجلترا بهدف دون رد في المباراة النهائية من البطولة.

ونجح منتخب إسبانيا في تسجيل الهدف الوحيد عبر اللاعبة أولجا كارمونا وشهد الشوط الثاني إهدار منتخب الماتدور لركلة جزاء.