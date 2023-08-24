أو تعليق من بايدن على مقتل قائد فاجنر، ماذا قال عن بوتين؟

يفجيني بريجوجين، بعد أن تأكد مقتل قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، لم يتأخر تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال إنه لم يتفاجأ.

وعلق بايدن على مقتل قائد المجموعة العسكرية الروسية الخاصة وهو في عطلة بكاليفورنيا، إنه لم يتفاجأ من حادث تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل بريجوجين.

تعليق بايدن على مقتل قائد فاجنر

وقال بايدن للصحفيين: "لا أعرف على وجه الحقيقة ما الذي حدث، لكنني لم أفاجأ".

وردًّا على سؤال ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -الذي تمرد ضده بريجوجين في وقت سابق من العام الجاري- يقف وراء الحادث، قال بايدن: “ليس هناك الكثير مما يحدث في روسيا لا يقف خلفه بوتين”.

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ثم أردف: "لكنني لا أعرف ما يكفي كي أعطي إجابة".

وفاة قائد فاجنر

وبعض ساعات من تضارب الأنباء، أكدت قناة "جراي زون"، عبر تطبيق تليجرام، المرتبطة بمجموعة فاجنر، أن بريجوجين توفي مع آخرين، إثر تحطم طائرة بالقرب من موسكو.

ففي البداية أعلن وجود قائد فاجنر في طائرة تحطمت وتقل 8 ركاب، ونفت فاجنر في بيان مبكر مقتله، وأنه كان في طائرة أخرى تحلق فوق موسكو، غير أن المجموعة العسكرية عادت وأعلنت مقتل قائدها.