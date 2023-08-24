الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

بعد قفزة أمس، آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

آخر تحديث لسعر الذهب الآن، ننشر  أسعار الذهب اليوم الخميس وفقًا لآخر تحديث لها، وشهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 25 جنيهًا أمس. 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كالتالي:  

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2628 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1971 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1533 جنيهًا.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه للبيع.

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الأسعار العالمية للذهب 

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر الإثنين الماضي، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وأيومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبًا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة. 

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولار للأونصة بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولار. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار. 

 

الأسعار العالمية اليوم الثلاثاء الماضي

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي لتبتعد عن أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، يأتي هذا في ظل تصحيح سلبي في مستويات الدولار ساعد الذهب على التعافي، بينما يظل تركيز الأسواق على حديث رئيس البنك الفيدرالي في جاكسون هول هذا الأسبوع.

وتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 1901 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% وقد سجلت أعلى مستوى اليوم عند 1902 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع آخر خلال جلسة الأمس بنسبة 0.3% بعد تسجيل أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولار للأونصة. 

 

أسعار الذهب أمس الأربعاء عالميا 

وارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 3:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.09 دولار للأونصة، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1928.60 دولار.

 

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آخر تحديث لسعر الذهب ارتفعت أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الخميس اسعار الذهب اليوم البنوك المركزية جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 2 جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 14

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