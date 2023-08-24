الثروة الداجنة تحذر من حلاوة المولد النبوي: البيض فيه سم قاتل

حلاوة المولد النبوي، 32 يومًا تفصلنا عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يهل علينا يوم 26 سبتمبر المقبل، الذي تعد حلوى المولد إحدى العادات القديمة المصرية المتوارثة، التي لا يستطيع المصريين الاحتفال بالمولد بدون تناول الحلاوة.

حلاوة المولد النبوي الشريف، فيتو

ارتفاع أسعار حلاوة المولد خلال العام الماضي متأثرة بارتفاع سعر المكسرات والسكر

وارتفعت أسعار حلاوة المولد الشريف خلال العام الماضي متأثرة بارتفاع سعر المكسرات والسكر، فكانت أبرز مخاوف المواطنين العام الماضي من تناول حلوى المولد هي أن تكون المكسرات مخزنة وليست طازجة.

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تحذيرات من تداول بيض فاسد في الأسواق ويباع إلى محلات صناعة الحلويات

لكن هذا العام ظهر خطر جديد على المواطنين من تناول حلاوة المولد، إذ حذر راضي أحمد عضو شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، من تداول بيض فاسد في الأسواق، حيث يباع إلى محلات صناعة الحلويات.

البيض الفاسد يستخدم في صناعة الكيك وبعض أصناف حلوى المولد النبوي

يقول راضي أحمد إن هناك خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين في مصر خلال فترة المقبلة، وخاصة في فترة المولد النبوي، هذا الخطر من استخدام البيض في صناعة الكيك والحلوى فضلًا عن أصناف حلوى المولد التي يستخدم فيها البيض باعتباره مكون رئيسي مثل البندقية والكب كيك والكيك الذي يصنع خصيصًا للمولد النبوي.

خروج البيض الفاسد من إحدى معامل التفريخ بقرية من قرى محافظات الدلتا

وأوضح «راضي» لـ «فيتو» أن هناك بيضًا يسمى « بيض فراخ فاطس» وهو بيض يخرج من معمل التفريخ فاسد، وظهرت تجارة هذا البيض الفاسد خلال الفترة الحالية، ومع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أثر في البيض وكانت الحرارة المرتفعة عامل رئيسي في سرعة فساد البيض، في إحدى القرى الشهيرة بمعامل التفريخ وتقع في محافظة من محافظات الدلتا.

راضي أحمد عضو شعبة الثروة الداجنة، فيتو

أصحاب معامل التفريخ يقومون ببيع البيض الفاسد إلى مصانع الحلويات

وأضاف «راضي» أن أصحاب هذه المعامل يقومون ببيع البيض إلى مصانع الحلويات، التي تدخل في صناعة الحلويات التي منها الشرقية وعلى رأسها الكيك، فضلًا عن بعض أصناف حلوى المولد التي يدخل فيها البيض مكونًا رئيسيًّا.

كرتونة البيض الفاسد تباع بسعر 12 جنيهًا

أشار عضو شعبة الثروة الداجنة إلى أن كرتونة البيض تباع بسعر 12 جنيهًا بالرغم من إن سعره يتخطى الـ 100 جنيه، حيث يباع بهذا السعر الرخيص لأنه ببساطة بيض فاسد، مشيرًا إلى أن تناول البيض الفاسد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

البيض الفاسد لا يباع لمحلات البقالة والسلع الغذائية لهذه الأسباب

وأوضح «راضي» أن البيض الفاسد يباع لبعض محلات صناعة الحلويات، حيث تقضي مكسبات الطعم والروائح الصناعية على رائحة البيض النفاذة، حيث تكون رائحة البيض الفاسد أكثر «زفارة» من السليم، ولا تستطيع هذه المعامل بيعه للمحلات البقالة أو بيع السلع التموينية، لأنها عملاء دائمين أو محددين، وعندما يتم اكتشاف فساد البيض من قبل المواطنين فإنهم سيقومون بالشكوى لصاحب البقالة، الذي عليه سيقوم بالتأكد من صلاحية البيض، ويستطيع إثبات فساد البيض على أصحاب المعمل.

صلاحية البيض، فيتو

بعض أصحاب محلات الحلويات على علم بأن البيض غير سليم

وتابع: وعليه يقوم أصحاب هذه المعامل ببيع البيض لمحلات الحلويات التي تستخدم البيض في الصناعة دون اختباره، أما فارق السعر بين المعمل والسوق، فإن معامل التفريخ تتحجج بأنه جملة وعليه خصم كبير للكميات المطلوبة، لكن هناك بعض أصحاب محلات الحلويات يكونون على علم بأن هذا البيض غير سليم، وإلا ما كان ليباع بهذا السعر الرخيص، لكنهم يقبلون على شرائه، دون مراعاة للمخاطر المترتبة من تناوله على صحة المواطنين.

تداول البيض الفاسد من خلال باعة جائلين يتنقلون في مناطق مختلفة يوميا

وأوضح عضو شعبة الثروة الداجنة أن البيض الفاسد يباع عن طريق بعض البائعين الجائلين، الذين يكونون على علم بفساد البيض، لكنهم يضعون عددًا من البيض الفاسد مع السليم، ويقومون بالتجول في الشوارع يوميًّا ولكن كل يوم في شارع ومنطقة مختلفة، وذلك خوفًا من التعرف عليهم من قبل المواطنين الذين اشتروا البيض وتأكدوا من انتهاء صلاحيته.