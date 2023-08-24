تنسيق الدبلومات الفنية 2024، خطوات تسجيل رغبات الطلاب

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024 للقبول في الجامعات، وذلك بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة بنجاح عامة 64.47%.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

وجاء موعد تنسيق الدبلومات الفنية العام الماضي يوم 15 سبتمبر، وذلك عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني، وأيضًا إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة في يوم 12 سبتمبر.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية

بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية «الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحة»، ونظائرها نظام «3،5 سنوات»، عليهم إتباع الخطوات الآتية لتسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2024:



Advertisements

الدخول على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية عبر الرابط التالي: tansik.egypt.gov.eg

تحديد نوع المؤهل الدراسي «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي» نظام «3 أو 5 سنوات».

يسجل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

سوف يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «الخطوة التالية».

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة؛ حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

ونوه مكتب تنسيق القبول على أن يقوم الطالب بتسجل رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله. وأشار المكتب إلى أنه في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 2024

وتستعرض «فيتو» في السطور التالية توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 – 2024 «صناعي - زراعي - تجاري – فندقي» وفقًا للمعتمد من قبل وزارة التعليم العالي بـ تنسيق الكليات 2022، حيث لم تعلن الوزارة حتى الآن عن أي تغيرات فيما يخص تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات تجاري من هنــا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري من هنــا

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 5 سنوات من هنــا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي من هنــا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات لشهادة سياحة من هنـا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي خمس سنوات من هنـا

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.