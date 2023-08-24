فخر العرب يتصدر تويتر بعد تجدد مفاوضات انتقاله للاتحاد، وسعوديون: ما تيجي ياباشا

محمد صلاح، تصدر"فخر العرب" منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، بعدما ذكرت تقارير صحفية تقارب وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.

انتقال صلاح إلى الاتحاد السعودي

وجاءت التعليقات مؤيدة لفكرة انتقال الفرعون المصري إلى الدوري السعودي، حيث شبه بعض مغردي الخليج انتقال صلاح إلى الاتحاد بـ"الحلم".

وومن أبرز هذه التعليقات التي جاءت على لسان سعودي:" ماذا لو ؟ غمض عينك.. فخر العرب #صلاح في بيت العميد.. اذا صارت الاتحاد يحتاج الى ملعب يكون مفتوح العدد.. شخصيًا.. اتمناها".

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وتابع آخر:" أصلًا هو اسمه ايه.. مش أبو مكه.. طيب يا حبيبي جدة قريبة من مكة.. ما تيجي ياباشا".

بينما تغزل متابع في محمد صلاح وقال:"اللاعب العربي الأكثر شعبية.. الجناح الأفضل بالعالم.. فخر العرب الملك المصري وسط شعب الاتحاد.. هل يعقل؟ هل سيتحقق الحلم؟ فخر العرب مكانه بطل العرب حياك".

واختتم مغرد:"فخر العرب قادم الى أعظم نادي آسيوي".

مفاوضات انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

و ذكرت تقارير صحفية سعودية، عن تقارب وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.



وكان ليفربول قد أغلق باب انتقال صلاح أول الأمر، لكنه عاد وقبل الدخول في نقاشات غير رسمية، بسبب العرض المالي الكبير المقدم.

من جانبه، كان الأيقونة الرياضية المصرية صلاح يرغب في إكمال موسمه مع ليفربول، لكن فتح الأخير لباب المفاوضات جعله ينظر في العرض السعودي بجدية بالغة.

ويأمل نادي الاتحاد في تجهيز فريقه لتأمين مشاركة فاعلة في مونديال الأندية الذي ينظم على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة ديسمبر المقبل، بمشاركة أبطال القارات.

ويسابق الاتحاديون الزمن نحو إقناع صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي، في السابع من سبتمبر المقبل.



يذكر أن الاتحاد ضم حتى الآن أربعة لاعبين هم الفرنسيان نوجولو كانتي وكريم بنزيما، والبرتغالي جوتا فيليبي، والبرازيلي فابينيو تافاريس.

الدوري الإنجليزي

وتجاهلت الصحف الإنجليزية الصادرة، اقتراب انضمام النجم الفرعوني محمد صلاح لاعب ليفربول من اتحاد جدة السعودي واهتمت بمستقبل الدولي الإنجليزي السابق ماسون جرينوود بعدما أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقده.

وألقت الصحف اليومية الإنجليزية الضوء على موقف الأندية السعودية من ضم ماسون جرينوود لكنها تجاهلت ضم محمد صلاح.

ديلي ستار



وعنونت صحيفة ديلي ستار: "رجل غير مرغوب فيه. رد الفعل العنيف المحتمل يبعد الأندية السعودية عن جرينوود".

وفي عنوان جانبي كتبت: "تشيلسي حريص على بالوجون"، في إشارة إلى مهاجم آرسنال.

ديلي إكسبريس



أما صحيفة ديلي إكسبريس فظهرت بعنوان: "عالم أوين ينقلب رأسًا على عقب. سيغيب عن أول مباراتين بسبب إعادة الإيقاف"، في إشارة إلى غياب أوين فاريل عن أول مباراتين في كأس العالم للرجبي.

وفي الجانب كتبت: "عملية طارئة يجريها بيب"، في إشارة إلى إجراء بيب جوارديولا جراحة في الظهر في برشلونة سيغيب بسببها عن مباراتين لمانشستر سيتي.

وكتبت أيضا: "الأندية السعودية تقول لا لماسون (جرينوود)".

ديلي تلجراف



كما عنونت صحيفة ديلي تلجراف: "إيقاف فاريل يمثل ضربة كبيرة لبورثويك"، في إشارة إلى مدرب إنجلترا للرجبي.

وفي الأسفل كتبت: "انتقال جرينوود يعد مخاطرة كبيرة بالنسبة للدوري السعودي".

التايمز



وعنونت صحيفة التايمز: "إيقاف فاريل مباراتين في كأس العالم".

وكتبت أيضًا: "الدوري السعودي يستعد لتجنب جرينوود".

ميرور



ومن جانبها عنونت صحيفة ميرور: "غير مرغوب فيه من أي أحد. سيرحل عن يونايتد ولكن الأندية حول العالم مترددة بشأن ضم جرينوود".