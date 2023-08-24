محامي كهربا: الوضع تغير بشأن غرامة كهربا بعد رحيل مجلس الزمالك وهذا ما يحدث

كهربا ، كشف أشرف عبد العزيز محامي لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، آخر تطورات أزمته مع ناديه السابق الزمالك.

وقال محامي كهربا في تصريحات لقناة "صدى البلد" الفضائية: "حصلنا على مهلة لمدة شهرين لسداد غرامة كهربا وقد يتم زيادة المدة، وهذا طبقًا للوائح الرياضية، وهذا ليس معناه أننا نطلب حيثيات أو تأجيل".

وأكمل حديثه: "كل تلك الإجراءات طبقًا للوائح والقوانين الرياضية الدولية، نستفيد من هذه المدة لأنه يوجد طرف ثان عليه نصف الغرامة، نحن نحاول ونسعى ونبذل كل المساعي حتى يدفع كل طرف ما عليه، حتى الآن لا أقدر أن أصرح بأي شيء بشأن نادي أفيش البرتغالي".

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وبسؤاله، هل قيمة الغرامة ليست كاملة مع كهربا؟ أجاب: "أطمئن جمهور الأهلي، لا توجد أدنى مشكلة في سداد الغرامة، لكن هدفنا أن يحصل كل طرف على كامل حقوقه".

وتابع: "النادي البرتغالي بدأ يندرج مع نادٍ آخر ومن مصلحته أن يدفع نصف الغرامة لكي يتمكن من تسجيل اللاعبين".

واختتم: "حتى الآن لم يحدث تواصل مع إدارة نادي الزمالك بشأن غرامة كهربا، لكن حاليًّا الأمر اختلف، وممكن أن يتم مباحثات بين الطرفين في الفترة المقبلة، ووقتها سنقدم عروضنا للجنة الثلاثية ويتم الاتفاق، قد يتم التواصل مع اللجنة المتواجدة في نادي الزمالك سواء عن طريقي أو كهربا"

تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي خلال كلمته في حفل تكريم الفرق الرياضية للنادي الأهلي المقامة على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد موسم قدم فيه النادي الأهلي مستوى جيدًا على جميع الأصعدة.

وقال الخطيب: “تعرض النادي الأهلي لضغوطات كبيرة دون أن نعرضها لكن استطعنا تجاوز الأمر وأنهينا الموسم على ما يرام وحققنا الكثير من الألقاب في جميع الألعاب”.

وواصل: “دائمًا ما كان جمهور الأهلي هو كلمة السر والعامل الرئيسي للتتويج بالألقاب نوجه الشكر للجمهور دائما وابدا”.

وتابع: “نواصل سعينا لأن يتواجد الجمهور بصفة مستمرة في المباريات الموسم المقبل وطالبنا اتحاد الكرة بذلك لأن جمهور الأهلي دائما ما كان عامل مهم”.

رسالة الخطيب لسيد عبد الحفيظ

وتحدث الخطيب في الحفل عن عبد الحفيظ، قائلا "هبدأ كلمتي بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ، هو واحد من ولاد النادي المتميزين واشتغل بإخلاص وأدى رسالته على مدار 12 سنة، وبشكره على كل ما قدمه للأهلي.

وأوضح: في الأهلي كل جيل بيسلم جيل وده سبب رئيسي من أسباب استقرار النادي الأهلي وبالتأكيد باب النادي هيفضل مفتوح أمام ولاده المخلصين في أي وقت.

وكان قد رحل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وتولى خلفًا عنه الكابتن خالد بيبو.

وشهد ملعب مختار التتش داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة غياب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للنادي الأهلي حيث بدأ منذ قليل حفل تكريم الفرق الرياضية عن المستويات الجيدة التي قدموها الموسم الماضي حيث شهد النادي العديد من التتويجات على مستوى جميع الفرق.

وغاب سيد عبد الحفيظ عن حفل اليوم دون أي أسباب معلومة، ورحل عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة في النادي خلال هذا الشهر وتولى المنصب خلفا عنه الكابتن خالد بيبو.

الخطيب يدعو نجوم الرياضة

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدعوة إلى نجوم الرياضة على كافة الألعاب الرياضية لحضور احتفالية كبرى داخل ملعب التتش بالجزيرة احتفاءً بالإنجازات التي تحققت على مدار الموسم الماضي داخل القلعة الحمراء.

وعلى صعيد فريق الكرة وجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد وأصدر البيان التالي.

أضاف: الأمر منتهي مع اللاعب الذي أكد رغبته في اللعب بصفوف الأهلي ويبقى الأمر مرتبطًا بالحصول على موافقة ناديه وجارٍ العمل على هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

مارسيل كولر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مهمة مع جهازه المعاون اليوم داخل ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لانطلاقـة فترة الإعداد للموسم الجديد والتي تبدأ غدًا الخميس.

ويصل كولر وجهازه المعاون إلي القاهرة اليوم حيث سيتواجد معه في رحلة العودة إلى القاهرة مساعده الجديد الأرجنتيني كارلوس بيرينجير.

ويخضع لاعبو الأهلي للقياسات البدنية غدا الخميس علي هامش مرانهم الأول الذي يأتي استعدادا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

تدريبات النادي الأهلي

ويبدأ غدا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا للموسم الجديد حيث حصل الفريق علي راحة سلبية لمدة ثلاث أسابيع بعد انتهاء موسم الفريق محليًّا وقاريًّا.

كما وصل أمس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون إلى القاهرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الجميع عقب انتهاء الموسم وذلك استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي غدا الخميس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلًا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي.

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مديرً فنيًّا

كارلوس بيرنجير: مدربًا

هارالد جامبيرلي: مدربًا

سامى قمصان: مدربًا

ميشيل يانكون:مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكاري: محلل أداء



النادي الأهلي

تلقى النادي الأهلي إخطارًا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبًا وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.

عودة تدريبات الأهلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدًا الخميس تدريباته استعدادًا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل.

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.