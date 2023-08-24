ترامب يشكك في أن "يعيش" بايدن حتى انتخابات 2024: لا يستطيع رفع قدميه عن الأرض

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يبقى حيًّا حتى انتخابات الرئاسة في 2024.



وأضاف ترامب في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا أعتقد"، ردا على سؤال حول إمكانية بقاء بايدن حتى نوفمبر 2024 عندما سيقوم الأمريكيون بانتخاب رئيسهم مرة أخرى.

وتابع أن بايدن ضعيف من جميع الجوانب. “أعتقد أنه ضعيف بالعقل أكثر من الجسد. وجسديًّا، فهو ليس متعدد المهارات في الرياضة، فهو ليس رياضيًّا بأي شكل من الأشكال”.



وأردف: "عندما يتنقل، لا يستطيع رفع قدميه عن الأرض... على الشاطئ، لا يستطيع رفع كرسي الاستلقاء.. على الشاطئ يبدو بشكل مخيف، ولا يستطيع المشي على الرمال، هذا ليس أمرًا صعبًا على الإطلاق".



يشار إلى أن جو بايدن أصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يبلغ من العمر الآن 80 عامًا، بينما يبلغ ترامب 77 عامًا.

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كما قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يكون قادرًا على المساهمة في إنهاء النزاع حول أوكرانيا.



وأضاف ترامب في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا أعتقد أنه سيكون قادرًا على القيام بذلك لأنه غير كفؤ".

وتابع ترامب في المقابلة التي نُشرت قبل بدء أول مناظرات لمرشحي الحزب الجمهوري التي قرر ترامب عدم المشاركة فيها: "تشارك الولايات المتحدة "بشكل كبير" في النزاع حول أوكرانيا، وعلى الرئيس أن يعمل على سحب البلاد من هذا الصراع، لكن بايدن يفضل أخذ صور له على الشاطئ.

وأردف:"أنا سعيد جدًا لعدم مشاركتي في مناظرة المترشحين عن الحزب الجمهوري، فأنا أتفوق بـ 60 نقطة، ولا يمكن تحمل ما يفعله الديمقراطيون".

واستطرد:" كل الاتهامات الموجهة لي زائفة، لأنني أحظى بمواقع متقدمة في الاستطلاعات، وكافة الولايات التي يحكمها الديمقراطيون في حالة تدهور".

وواصل:" قمنا بعمل جيد مع وكالة الاستخبارات المركزية، خلال رئاستي تم قتل العديد من الإرهابيين بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية".

وأشار إلى أن تأمين الحدود هو من أهم القضايا في المرحلة المقبلة، وكذلك انتزاع المجرمين وإعادتهم إلى أوطانهم.